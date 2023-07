Stale rozszerzający się zasięg ChatGPT OpenAI stawia teraz użytkowników Androida w doskonałej sytuacji w krajach takich jak USA, Indie, Bangladesz i Brazylia. Zaledwie kilka dni po tym, jak OpenAI utworzyło stronę przedsprzedaży w Google Play, ikona sztucznej inteligencji przyspiesza swój doniosły krok, uruchamiając ChatGPT na Androida.

Odważne posunięcieOpenAI wskazuje na jego nieustanne zaangażowanie w udostępnianie najnowocześniejszych narzędzi AI szerszemu gronu użytkowników. Pomimo tego, że niektóre kraje wciąż czekają na ten technologiczny cud, użytkownicy ci nie muszą się martwić, ponieważ OpenAI już uruchomiło zamówienia przedpremierowe w tych regionach i planuje rychłą ekspansję w nadchodzącym tygodniu.

Dla użytkowników iPhone'a szum nie byłby nowością; oficjalna aplikacja ChatGPT od jakiegoś czasu zdobi platformę iOS. Mimo to, wydanie na Androida ma szczególne znaczenie, ponieważ zaspokaja potrzeby większej mobilnej publiczności, która preferuje Androida nad iOS na całym świecie.

Mobilne wcielenie ChatGPT na Androida odzwierciedla swoje internetowe rodzeństwo pod względem funkcjonalności, utrzymując użytkowników w znajomym terenie. Projektanci wykorzystali potrzebę prostoty, zmieniając interfejs tak, aby przypominał typową aplikację do przesyłania wiadomości. W rezultacie doświadczenie konwersacyjne z ChatGPT przypomina żartobliwą pogawędkę z kumplem.

Przejście na urządzenia mobilne nie zakłóca spójności doświadczenia użytkownika, ponieważ wersja na Androida zachowuje synchronizację z istniejącym kontem OpenAI użytkownika. W ten sposób użytkownicy aplikacji mogą przeglądać swoje wcześniejsze interakcje we wszystkich swoich gadżetach, jeśli włączą funkcję historii czatu i treningu. Użytkownicy mogą jedynie wyłączyć oba ustawienia jednocześnie.

Podczas gdy OpenAI oferuje bezpłatną opcję rejestracji, użytkownicy pragnący bogatszego spotkania z chatbotem mogą zdecydować się na ChatGPT Plus. Członkostwo to zapewnia preferencyjny dostęp do doskonałego dużego modelu językowego(GPT-4) oraz zestawu dodatkowych narzędzi i usług. Użytkownicy Androida mogą również zabezpieczyć subskrypcję ChatGPT Plus poprzez zakup w aplikacji. Obecni subskrybenci premium będą synchronicznie korzystać z przywilejów ChatGPT Plus na swoich urządzeniach z Androidem bez dodatkowych wymagań wstępnych.

Podczas gdy OpenAI poczyniła postępy w rozszerzaniu dostępu do swojej zaawansowanej platformy ChatGPT, platformy takie jak AppMaster pozostają zaangażowane w rozwój demokratyzacji rozwoju technologii poprzez dostarczanie intuicyjnej, skutecznej platformy do tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych no-code.