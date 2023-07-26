OpenAI 的ChatGPT的足迹不断扩大，现在已在美国、印度、孟加拉国和巴西等国家的安卓用户中占据了绝对优势。就在OpenAI在 Google Play 上设立预购页面后没几天，这个人工智能的标志性公司就推出了安卓版ChatGPT，从而推动了其重大进展。

OpenAI 的这一大胆举动表明，它将一如既往地致力于让更多用户使用最先进的人工智能工具。尽管一些国家仍在等待这一技术奇迹，但这些用户不必担心，因为OpenAI已经在这些地区启动了预购，并计划在未来一周内扩大范围。

对于 iPhone 用户来说，这并不是什么新鲜事；ChatGPT官方应用程序已经在 iOS 平台上运行了一段时间。尽管如此，Android 版本的发布仍具有显著的意义，因为它迎合了全球更多偏爱 Android 而非 iOS 的移动用户的需求。

ChatGPT在安卓平台上的移动化身在功能上与网络版的同类产品如出一辙，让用户在熟悉的环境中使用。设计者充分利用了简洁性的需求，重新设计了界面，使其类似于一个典型的消息应用程序。因此，使用ChatGPT的对话体验就像与好友聊天一样惬意。

由于安卓版本保留了与用户现有OpenAI账户的同步，因此向移动平台的过渡不会破坏用户体验的一致性。因此，应用程序用户只要启用聊天记录和培训功能，就可以在所有小工具上查看他们过去的互动。用户只能同时禁用这两项设置。

虽然OpenAI提供免费注册选项，但渴望获得更丰富聊天机器人体验的用户可以选择ChatGPT Plus。该会员资格可确保优先使用高级大语言模型（GPT-4）和一套额外的工具和服务。安卓用户也可以通过应用内购买获得ChatGPT Plus订阅。现有的高级用户将在他们的安卓设备上同步享受ChatGPT Plus的特权，无需额外的先决条件。

尽管OpenAI在扩大其高级ChatGPT平台的使用范围方面取得了长足进步，但AppMaster等平台仍致力于通过为no-code 网页和移动应用创建提供直观、有影响力的平台来推进技术开发的民主化。