Все более расширяющееся поле действия ChatGPT от OpenAI теперь ставит пользователей Android в неоспоримое преимущество в таких странах, как США, Индия, Бангладеш и Бразилия. Не прошло и нескольких дней после того, как OpenAI открыл страницу предварительной продажи в Google Play, как икона искусственного интеллекта запустила ChatGPT для Android.

Такой смелый шагOpenAI свидетельствует о его постоянном стремлении сделать передовые инструменты искусственного интеллекта доступными широкому кругу пользователей. Несмотря на то, что некоторые страны все еще ожидают появления этого чуда техники, этим пользователям не стоит беспокоиться, так как OpenAI уже начала прием предварительных заказов в этих регионах и планирует расширение ассортимента в ближайшую неделю.

Для пользователей iPhone эта новость не является чем-то новым: официальное приложение ChatGPT уже некоторое время работает на платформе iOS. Тем не менее, релиз для Android имеет большое значение, поскольку ориентирован на большую мобильную аудиторию, которая во всем мире предпочитает Android, а не iOS.

Мобильное воплощение ChatGPT на Android по функциональности повторяет своего веб-брата, оставляя пользователей в привычной среде. Дизайнеры воспользовались потребностью в простоте и переделали интерфейс, сделав его похожим на обычное приложение для обмена сообщениями. Таким образом, общение с ChatGPT напоминает веселую беседу с приятелем.

Переход на мобильные устройства не нарушает единства пользовательского опыта, поскольку в версии для Android сохраняется синхронизация с существующим аккаунтом OpenAI. Таким образом, пользователи приложения могут просматривать свои прошлые взаимодействия на всех своих гаджетах, если они включат функцию "История чатов и обучение". Отключить обе настройки можно только одновременно.

В то время как OpenAI предлагает бесплатную регистрацию, пользователи, желающие получить более насыщенное общение с чатботом, могут выбрать ChatGPT Plus. Такое членство обеспечивает преимущественный доступ к превосходной большой языковой модели(GPT-4) и набору дополнительных инструментов и сервисов. Пользователи Android также могут оформить подписку на ChatGPT Plus путем покупки в приложении. Существующие премиум-подписчики синхронно получат привилегии ChatGPT Plus на своих Android-устройствах без каких-либо дополнительных условий.

В то время как OpenAI добилась успехов в расширении доступа к своей передовой платформе ChatGPT, такие платформы, как AppMaster, по-прежнему стремятся содействовать демократизации процесса разработки технологий, предоставляя интуитивно понятную и эффективную платформу для создания веб- и мобильных приложений no-code.