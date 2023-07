La diffusione sempre più ampia di ChatGPT di OpenAI mette ora gli utenti Android in una posizione di assoluto vantaggio in paesi come Stati Uniti, India, Bangladesh e Brasile. Pochi giorni dopo che OpenAI ha creato la sua pagina di preordine su Google Play, l'icona dell'Intelligenza Artificiale fa un passo importante lanciando ChatGPT per Android.

L'audace mossa diOpenAI indica il suo costante impegno a rendere accessibili a una più ampia gamma di utenti strumenti di intelligenza artificiale all'avanguardia. Nonostante alcuni Paesi siano ancora in attesa di questa meraviglia tecnologica, questi utenti non devono preoccuparsi perché OpenAI ha già lanciato i preordini in queste regioni e prevede un'imminente espansione nella prossima settimana.

Per gli utenti dell'iPhone non si tratta di una novità: l'app ufficiale di ChatGPT è già presente sulla piattaforma iOS da qualche tempo. Tuttavia, la versione per Android ha un significato particolare, in quanto si rivolge a un pubblico mobile più ampio che preferisce Android a iOS in tutto il mondo.

L'incarnazione mobile di ChatGPT su Android rispecchia il suo fratello basato sul web in termini di funzionalità, mantenendo gli utenti su un terreno familiare. I progettisti hanno sfruttato l'esigenza di semplicità, reimmaginando l'interfaccia in modo che assomigliasse a una tipica app di messaggistica. Di conseguenza, l'esperienza di conversazione con ChatGPT è molto simile a una chiacchierata scherzosa con un amico.

Il passaggio alla telefonia mobile non interrompe la coerenza dell'esperienza utente, poiché la versione Android mantiene la sincronizzazione con l'account OpenAI esistente dell'utente. In questo modo, gli utenti dell'app possono visualizzare le loro interazioni passate su tutti i loro gadget se attivano la funzione di cronologia delle chat e di formazione. Gli utenti possono solo disabilitare entrambe le impostazioni contemporaneamente.

Mentre OpenAI offre un'opzione di registrazione gratuita, gli utenti che desiderano un incontro più ricco con il chatbot possono optare per ChatGPT Plus. Questa iscrizione garantisce un accesso preferenziale al modello linguistico superiore di grandi dimensioni(GPT-4) e a una suite di strumenti e servizi aggiuntivi. Anche gli utenti Android possono assicurarsi un abbonamento a ChatGPT Plus tramite un acquisto in-app. Gli abbonati premium esistenti potranno usufruire in modo sincrono dei privilegi di ChatGPT Plus sui loro dispositivi Android senza ulteriori prerequisiti.

Mentre OpenAI ha fatto passi da gigante nell'espandere l'accesso alla sua piattaforma avanzata ChatGPT, piattaforme come AppMaster rimangono impegnate a promuovere la democratizzazione dello sviluppo tecnologico, fornendo una piattaforma intuitiva e di impatto per la creazione di applicazioni web e mobili su no-code.