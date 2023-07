A crescente presença do ChatGPT da OpenAI coloca agora os utilizadores de Android em vantagem em países como os EUA, a Índia, o Bangladesh e o Brasil. Poucos dias depois de a OpenAI ter criado a sua página de pré-encomenda no Google Play, o ícone da Inteligência Artificial dá um passo importante ao lançar o ChatGPT para Android.

O movimento ousado daOpenAI indica o seu compromisso persistente em tornar as ferramentas de IA de ponta acessíveis a um maior número de utilizadores. Apesar de alguns países ainda aguardarem esta maravilha tecnológica, esses utilizadores não precisam de se preocupar, uma vez que a OpenAI já lançou pré-encomendas nessas regiões e planeia uma expansão iminente na próxima semana.

Para os utilizadores do iPhone, o burburinho não é novidade; a aplicação oficial ChatGPT já está disponível na plataforma iOS há algum tempo. Ainda assim, o lançamento para Android tem uma importância notável, uma vez que se destina a um público móvel mais vasto que prefere o Android ao iOS a nível global.

A encarnação móvel do ChatGPT no Android espelha o seu irmão baseado na web em termos de funcionalidade, mantendo os utilizadores em terreno familiar. Os designers aproveitaram a necessidade de simplicidade, reimaginando a interface para se assemelhar a uma típica aplicação de mensagens. Consequentemente, a experiência de conversação com o ChatGPT é muito semelhante a desfrutar de uma conversa jocosa com um amigo.

A transição para o telemóvel não perturba a consistência da experiência do utilizador, uma vez que a versão Android mantém a sincronização com a conta OpenAI existente do utilizador. Assim, os utilizadores da aplicação podem ver as suas interacções passadas em todos os seus gadgets se activarem a funcionalidade de histórico de conversação e formação. Os usuários só podem desativar ambas as configurações ao mesmo tempo.

Enquanto a OpenAI disponibiliza uma opção de registo sem custos, os utilizadores que desejem um encontro mais rico com o chatbot podem optar pelo ChatGPT Plus. Essa associação garante acesso preferencial ao modelo superior de linguagem grande(GPT-4) e a um conjunto de ferramentas e serviços adicionais. Os utilizadores do Android também podem garantir uma subscrição do ChatGPT Plus através de uma compra na aplicação. Os subscritores premium existentes usufruirão sincronizadamente dos seus privilégios do ChatGPT Plus nos seus dispositivos Android, sem pré-requisitos adicionais.

