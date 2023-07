OpenAI 의 ChatGPT 의 계속 확장되는 공간은 이제 Android 사용자를 미국, 인도, 방글라데시 및 브라질을 포함한 국가에서 완전한 이점으로 만듭니다. OpenAI Google Play에서 사전 주문 페이지를 설정한 지 불과 며칠 만에 인공 지능의 아이콘이 Android용 ChatGPT 출시하면서 중대한 진전을 이루었습니다.

OpenAI 의 대담한 움직임은 더 넓은 범위의 사용자가 최첨단 AI 도구에 액세스할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있음을 암시합니다. 일부 국가에서는 여전히 이 놀라운 기술을 기다리고 있지만 OpenAI 이미 이 지역에서 선주문을 시작했으며 다음 주에 곧 확장할 계획이므로 해당 사용자는 초조해할 필요가 없습니다.

아이폰 사용자들에게 버즈는 새롭지 않을 것이다. 공식 ChatGPT 앱은 한동안 iOS 플랫폼을 장식했습니다. 그럼에도 불구하고 Android 릴리스는 전 세계적으로 iOS보다 Android를 선호하는 더 많은 모바일 청중을 수용하기 때문에 특히 중요합니다.

Android에서 ChatGPT 의 모바일 화신은 기능 면에서 웹 기반 형제를 반영하여 사용자를 친숙한 영역에 유지합니다. 디자이너는 단순함의 필요성을 이용하여 인터페이스를 일반적인 메시징 앱과 유사하게 재구상했습니다. 결과적으로 ChatGPT 통한 대화 경험은 친구와 함께 장난스러운 채팅을 즐기는 것과 매우 흡사합니다.

모바일로의 전환은 Android 버전이 사용자의 기존 OpenAI 계정과의 동기화를 유지하므로 사용자 경험의 일관성을 방해하지 않습니다. 따라서 앱 사용자는 채팅 기록 및 교육 기능을 활성화한 경우 모든 가젯에서 과거 상호 작용을 볼 수 있습니다. 사용자는 두 설정을 동시에 비활성화할 수만 있습니다.

OpenAI 무료 등록 옵션을 제공하지만 보다 풍부한 챗봇 만남을 갈망하는 사용자는 ChatGPT Plus 선택할 수 있습니다. 이 멤버십은 우수한 대규모 언어 모델( GPT-4) 및 추가 도구 및 서비스 제품군에 대한 우선적 액세스를 보장합니다. Android 사용자는 인앱 구매를 통해 ChatGPT Plus 구독을 확보할 수도 있습니다. 기존 프리미엄 구독자는 추가 전제 조건 없이 Android 기기에서 ChatGPT Plus 권한을 동기식으로 즐길 수 있습니다.

OpenAI 고급 ChatGPT 플랫폼에 대한 액세스를 확장하는 데 큰 진전을 이루었지만 AppMaster 와 같은 플랫폼은 no-code 웹 및 모바일 애플리케이션 생성을 위한 직관적이고 영향력 있는 플랫폼을 제공함으로써 기술 개발의 민주화를 진전시키는 데 전념하고 있습니다.