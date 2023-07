Dấu ấn ngày càng mở rộng của ChatGPT của OpenAI hiện đặt người dùng Android vào lợi thế tuyệt đối ở các quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Ấn Độ, Bangladesh và Brazil. Chỉ vài ngày sau khi OpenAI thiết lập trang đặt hàng trước trên Google Play, biểu tượng Trí tuệ nhân tạo đã đạt được bước tiến quan trọng khi ra mắt ChatGPT cho Android.

Động thái táo bạo của OpenAI gợi ý về cam kết bền bỉ của nó trong việc làm cho các công cụ AI tiên tiến có thể tiếp cận được với nhiều người dùng hơn. Mặc dù một số quốc gia vẫn đang chờ đợi kỳ quan công nghệ này, nhưng những người dùng đó không cần phải lo lắng vì OpenAI đã triển khai các đơn đặt hàng trước ở các khu vực này và có kế hoạch mở rộng sắp xảy ra trong tuần tới.

Đối với người dùng iPhone, buzz sẽ không có gì mới lạ; ứng dụng ChatGPT chính thức đã xuất hiện trên nền tảng iOS được một thời gian. Tuy nhiên, bản phát hành Android đặc biệt quan trọng vì nó phục vụ cho đối tượng di động lớn hơn thích Android hơn iOS trên toàn cầu.

Phiên bản di động của ChatGPT trên Android phản ánh người anh em dựa trên web của nó về chức năng, giữ người dùng ở địa hình quen thuộc. Các nhà thiết kế đã tận dụng nhu cầu về sự đơn giản, mô phỏng lại giao diện giống với một ứng dụng nhắn tin thông thường. Do đó, trải nghiệm trò chuyện với ChatGPT giống như tận hưởng một cuộc trò chuyện vui vẻ với một người bạn.

Quá trình chuyển đổi sang thiết bị di động không làm gián đoạn tính nhất quán trong trải nghiệm người dùng vì phiên bản Android vẫn duy trì đồng bộ hóa với tài khoản OpenAI hiện có của người dùng. Do đó, người dùng ứng dụng có thể xem các tương tác trước đây của họ trên tất cả các tiện ích của họ nếu họ bật tính năng đào tạo và lịch sử trò chuyện. Người dùng chỉ có thể tắt đồng thời cả hai cài đặt.

Mặc dù OpenAI cung cấp tùy chọn đăng ký miễn phí, nhưng người dùng mong muốn trải nghiệm chatbot phong phú hơn có thể chọn tham gia ChatGPT Plus. Tư cách thành viên này đảm bảo quyền truy cập ưu tiên vào mô hình ngôn ngữ lớn vượt trội ( GPT-4) và một bộ công cụ và dịch vụ bổ sung. Người dùng Android cũng có thể đảm bảo đăng ký ChatGPT Plus thông qua giao dịch mua trong ứng dụng. Những người đăng ký cao cấp hiện tại sẽ được hưởng đồng bộ các đặc quyền ChatGPT Plus trên thiết bị Android của họ mà không cần thêm điều kiện tiên quyết nào.

Mặc dù OpenAI đã đạt được những bước tiến trong việc mở rộng quyền truy cập vào nền tảng ChatGPT tiên tiến của mình, nhưng các nền tảng như AppMaster vẫn cam kết thúc đẩy quá trình dân chủ hóa phát triển công nghệ bằng cách cung cấp một nền tảng trực quan, có tác động để tạo các ứng dụng di động và web no-code.