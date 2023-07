إن البصمة المتزايدة باستمرار لـ ChatGPT الخاصة بـ OpenAI تضع الآن مستخدمي Android في ميزة بارزة في بلدان مثل الولايات المتحدة والهند وبنغلاديش والبرازيل. بالكاد بعد أيام من إعداد OpenAI لصفحة الطلب المسبق الخاصة به على Google Play ، فإن أيقونة الذكاء الاصطناعي تدفع بخطواتها الكبيرة حيث تُطلق ChatGPT لنظام Android.

تلمح حركة OpenAI الجريئة إلى التزامها المستمر بجعل أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة في متناول نطاق أوسع من المستخدمين. على الرغم من أن بعض البلدان لا تزال تنتظر هذه الأعجوبة التكنولوجية ، فلا داعي للقلق لدى هؤلاء المستخدمين لأن OpenAI قد أطلقت بالفعل طلبات مسبقة في هذه المناطق وتخطط لتوسيع وشيك في الأسبوع المقبل.

بالنسبة لمستخدمي iPhone ، فإن الضجة لن تكون جديدة ؛ قام تطبيق ChatGPT الرسمي بتطبيق نظام iOS لبعض الوقت الآن. ومع ذلك ، فإن إصدار Android يعتمد بشكل خاص على الأهمية ، لأنه يلبي احتياجات جمهور الهاتف المحمول الأكبر الذي يفضل Android على iOS على مستوى العالم.

يعكس تجسيد تطبيق ChatGPT على الأجهزة المحمولة على نظام Android وظائف شقيقه على شبكة الإنترنت في الوظائف ، مما يبقي المستخدمين في تضاريس مألوفة. استفاد المصممون من الحاجة إلى البساطة ، وأعادوا تخيل الواجهة لتشبه تطبيق المراسلة النموذجي. وبالتالي ، فإن تجربة المحادثة مع ChatGPT تشبه إلى حد كبير الاستمتاع بالدردشة المرحة مع الأصدقاء.

لا يؤدي الانتقال إلى الهاتف المحمول إلى تعطيل التناسق في تجربة المستخدم ، حيث يحتفظ إصدار Android بالمزامنة مع حساب OpenAI الحالي للمستخدم. وبالتالي ، يمكن لمستخدمي التطبيق عرض تفاعلاتهم السابقة عبر جميع أدواتهم إذا قاموا بتمكين سجل الدردشة وميزة التدريب. يمكن للمستخدمين فقط تعطيل كلا الإعدادين في وقت واحد.

بينما توفر OpenAI خيار تسجيل مجاني ، يمكن للمستخدمين الذين يرغبون في مواجهة روبوت محادثة أكثر ثراءً اختيار ChatGPT Plus. تضمن هذه العضوية الوصول التفضيلي إلى نموذج اللغة الكبيرة الفائق ( GPT-4) ومجموعة من الأدوات والخدمات الإضافية. يمكن لمستخدمي Android أيضًا تأمين اشتراك ChatGPT Plus عبر عملية شراء داخل التطبيق. سيستمتع المشتركون المتميزون الحاليون بشكل متزامن بامتيازات ChatGPT Plus على أجهزة Android الخاصة بهم دون أي متطلبات مسبقة إضافية.

بينما خطت OpenAI خطوات واسعة في توسيع الوصول إلى نظامها الأساسي ChatGPT المتقدم ، تظل المنصات مثل AppMaster ملتزمة بتطوير ديمقراطية تطوير التكنولوجيا من خلال توفير نظام أساسي بديهي ومؤثر لإنشاء تطبيقات الويب والجوّال no-code برمجية.