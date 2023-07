OpenAI এর ChatGPT এর ক্রমবর্ধমান পদচিহ্ন এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, বাংলাদেশ এবং ব্রাজিল সহ দেশগুলিতে অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের সর্বোচ্চ সুবিধার মধ্যে রাখে৷ OpenAI গুগল প্লেতে তার প্রি-অর্ডার পৃষ্ঠা সেট আপ করার মাত্র কয়েক দিন পরে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আইকনটি তার গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঠেলে দেয় কারণ এটি অ্যান্ড্রয়েডের জন্য ChatGPT চালু করে।

OpenAI -এর সাহসী পদক্ষেপ ব্যবহারকারীদের বিস্তৃত পরিসরের কাছে অত্যাধুনিক AI সরঞ্জামগুলিকে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলার জন্য তার অবিচল প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত দেয়। যদিও কিছু দেশ এখনও এই প্রযুক্তিগত বিস্ময়ের জন্য অপেক্ষা করছে, সেই ব্যবহারকারীদের বিরক্ত হওয়ার দরকার নেই কারণ OpenAI ইতিমধ্যেই এই অঞ্চলে প্রি-অর্ডার চালু করেছে এবং আগামী সপ্তাহে একটি আসন্ন সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছে।

আইফোন ব্যবহারকারীদের জন্য, গুঞ্জনটি অভিনব হবে না; অফিসিয়াল ChatGPT অ্যাপটি কিছু সময়ের জন্য iOS প্ল্যাটফর্মকে গ্রাস করেছে। তবুও, অ্যান্ড্রয়েড রিলিজ উল্লেখযোগ্যভাবে তাত্পর্যের উপর ঝুঁকছে, কারণ এটি বৃহত্তর মোবাইল দর্শকদের পূরণ করে যারা বিশ্বব্যাপী iOS এর চেয়ে Android পছন্দ করে।

অ্যান্ড্রয়েডে ChatGPT এর মোবাইল অবতারটি ব্যবহারকারীদের পরিচিত ভূখণ্ডে রেখে এর ওয়েব-ভিত্তিক ভাইবোনকে কার্যকারিতায় প্রতিফলিত করে। ডিজাইনাররা সরলতার প্রয়োজনীয়তাকে পুঁজি করে ইন্টারফেসটিকে একটি সাধারণ বার্তাপ্রেরণ অ্যাপের অনুরূপ করার জন্য পুনরায় কল্পনা করে৷ ফলস্বরূপ, ChatGPT এর সাথে কথোপকথনের অভিজ্ঞতা অনেকটা বন্ধুর সাথে মজার চ্যাট উপভোগ করার মতো।

মোবাইলে রূপান্তর ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতাকে ব্যাহত করে না, কারণ অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণ ব্যবহারকারীর বিদ্যমান OpenAI অ্যাকাউন্টের সাথে সিঙ্ক্রোনাইজেশন বজায় রাখে। এইভাবে, অ্যাপ ব্যবহারকারীরা তাদের সমস্ত গ্যাজেট জুড়ে তাদের অতীত মিথস্ক্রিয়া দেখতে পারে যদি তারা চ্যাট ইতিহাস এবং প্রশিক্ষণ বৈশিষ্ট্য সক্ষম করে। ব্যবহারকারীরা শুধুমাত্র একই সাথে উভয় সেটিংস নিষ্ক্রিয় করতে পারেন।

যদিও OpenAI একটি বিনা খরচে রেজিস্ট্রেশন বিকল্প ব্যবহার করে, ব্যবহারকারীরা আরও সমৃদ্ধ চ্যাটবট এনকাউন্টারের জন্য ChatGPT Plus বেছে নিতে পারেন। এই সদস্যপদ উচ্চতর বড় ভাষা মডেল ( GPT-4) এবং অতিরিক্ত সরঞ্জাম এবং পরিষেবাগুলির একটি স্যুটে অগ্রাধিকারমূলক অ্যাক্সেস নিশ্চিত করে। অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীরা একটি ইন-অ্যাপ ক্রয়ের মাধ্যমে একটি ChatGPT Plus সদস্যতাও সুরক্ষিত করতে পারেন। বিদ্যমান প্রিমিয়াম গ্রাহকরা তাদের অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে কোনো অতিরিক্ত পূর্বশর্ত ছাড়াই সিঙ্ক্রোনাসভাবে তাদের ChatGPT Plus সুবিধাগুলি উপভোগ করবে।

OpenAI তার উন্নত ChatGPT প্ল্যাটফর্মে অ্যাক্সেস সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করেছে, অ্যাপমাস্টারের মতো প্ল্যাটফর্মগুলি no-code ওয়েব এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য একটি স্বজ্ঞাত, প্রভাবশালী প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের গণতন্ত্রীকরণকে এগিয়ে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।