ปัจจุบัน ChatGPT ของ OpenAI มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ใช้ Android ได้รับประโยชน์สูงสุดในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา อินเดีย บังคลาเทศ และบราซิล เพียงไม่กี่วันหลังจาก OpenAI ตั้งค่าหน้าสั่งซื้อล่วงหน้าบน Google Play ไอคอนของปัญญาประดิษฐ์ก็ผลักดันความก้าวหน้าครั้งสำคัญเมื่อเปิดตัว ChatGPT สำหรับ Android

การเคลื่อนไหวที่กล้าหาญของ OpenAI บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละในการทำให้เครื่องมือ AI ล้ำสมัยเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ในวงกว้าง แม้จะมีบางประเทศที่ยังคงรอคอยความมหัศจรรย์ทางเทคโนโลยีนี้อยู่ แต่ผู้ใช้เหล่านี้ก็ไม่ต้องกังวลไป เนื่องจาก OpenAI ได้เปิดตัวการสั่งซื้อล่วงหน้าในภูมิภาคเหล่านี้แล้ว และมีแผนที่จะขยายสาขาในสัปดาห์หน้า

สำหรับผู้ใช้ iPhone เสียงกระหึ่มจะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ แอป ChatGPT อย่างเป็นทางการได้ปรับปรุงแพลตฟอร์ม iOS มาระยะหนึ่งแล้ว ถึงกระนั้น การเปิดตัวของ Android นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมันรองรับผู้ชมมือถือกลุ่มใหญ่ที่ชอบ Android มากกว่า iOS ทั่วโลก

อวตารของ ChatGPT บนอุปกรณ์เคลื่อนที่บน Android สะท้อนการทำงานแบบพี่น้องที่ทำงานบนเว็บ ทำให้ผู้ใช้อยู่ในภูมิประเทศที่คุ้นเคย นักออกแบบใช้ประโยชน์จากความต้องการความเรียบง่าย โดยจินตนาการอินเทอร์เฟซใหม่ให้คล้ายกับแอปรับส่งข้อความทั่วไป ดังนั้น ประสบการณ์การสนทนากับ ChatGPT จึงเหมือนกับการเพลิดเพลินกับการคุยเรื่องตลกกับเพื่อน

การเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ได้รบกวนความสม่ำเสมอในประสบการณ์ของผู้ใช้ เนื่องจากเวอร์ชัน Android จะรักษาการซิงโครไนซ์กับบัญชี OpenAI ที่มีอยู่ของผู้ใช้ ดังนั้น ผู้ใช้แอปสามารถดูการโต้ตอบที่ผ่านมาในแกดเจ็ตทั้งหมดของตนได้หากเปิดใช้คุณลักษณะประวัติการแชทและการฝึกอบรม ผู้ใช้สามารถปิดการตั้งค่าทั้งสองพร้อมกันเท่านั้น

แม้ว่า OpenAI จะมีตัวเลือกการลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ผู้ใช้ที่ต้องการพบแชทบอทที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสามารถเลือกใช้ ChatGPT Plus ได้ การเป็นสมาชิกนี้รับประกันการเข้าถึงรูปแบบภาษาขนาดใหญ่ที่เหนือกว่า ( GPT-4) และชุดเครื่องมือและบริการเพิ่มเติม ผู้ใช้ Android ยังสามารถสมัคร ChatGPT Plus ผ่านการซื้อในแอปได้อีกด้วย สมาชิกระดับพรีเมียมที่มีอยู่จะได้รับสิทธิพิเศษ ChatGPT Plus พร้อมกันบนอุปกรณ์ Android โดยไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นเพิ่มเติม

ในขณะที่ OpenAI มีความก้าวหน้าในการขยายการเข้าถึงแพลตฟอร์ม ChatGPT ขั้นสูง แพลตฟอร์มเช่น AppMaster ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นประชาธิปไตยโดยการจัดหาแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและส่งผลกระทบสำหรับการสร้างเว็บและแอปพลิเคชันบนมือถือ no-code