Geliştirici Deneyimini Kolaylaştırmak için MongoDB Tarafından Başlatılan Yeni Veritabanı Özellikleri

Londra'daki önemli bir etkinlikte MongoDB, geliştirici deneyimini kolaylaştırmak ve geliştirmek amacıyla Atlas'ta yapılan değişiklikler, yeni bir uç platformun tanıtılması ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok yeni ürün çözümünü tanıttı.

MongoDB göre şirket, geliştiricinin zamanının kuruluşun 'en değerli varlığı' olduğu kavramına güçlü bir şekilde inanıyor. Bu nedenle, son iyileştirmelerin odak noktası, geliştiriciler tarafından gerçekleştirilen rutin görevler etrafında dönmekte olup, iyileştirme için belirlenen ve ardından yeni yeteneklerle ele alınan iki temel alan bulunmaktadır.

Başlangıç ​​alanı, Atlas veritabanını daha ulaşılabilir hale getirmek etrafında dönüyor. Geliştiriciler artık geliştirme ayarlarını yerel olarak yönetmek için Atlas CLI'yi kullanabilir ve buluttakiyle aynı kullanım kolaylığını sağlayabilir. Atlas CLI ayrıca, geliştiricilerin geliştirme süreçlerinde arama dizinlerini oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan Atlas Arama ve Atlas Vektör Arama gibi özelliklerle de zenginleştirildi.

MongoDB blog yazısında belirttiği gibi 'MongoDB, Atlas'ın etkinliğini, tercih ettikleri geliştirme ortamından bağımsız olarak geliştiricilerin hizmetine sunarak, geliştirici veri platformunun kapsamını ve yeteneklerini genişletmeye devam ederken, bir yandan da geliştirici veri platformunun yeteneklerini genişletmeye devam ediyor. geliştirici deneyimi.'

İkincil odak noktası MongoDB sorgu yazımının basitleştirilmesidir. Yeni bir yaklaşımla, geliştiriciler artık soruları formüle etmek için basit İngilizce kullanabilirler; ardından MongoDB GUI Compass otomatik olarak eşleşen bir sorgu oluşturacaktır. Ek olarak şirketin, İlişkisel Migrator'da SQL sorgu dönüşümü için hazırlanmış özel bir önizlemesi var; bu, sorguların ve prosedürlerin MongoDB sorgu diline dönüştürülmesine olanak sağlayacak.

İşlevsellik kapsamını genişleten MongoDB, veri kaynağına daha yakın veri işleme ve depolama yeteneklerini bünyesinde barındıran Atlas for the Edge'i de duyurdu. Atlas için Uç Sunucular herhangi bir yere kurulabilir ve böylece geliştiricilerin düşük gecikme süresi, verinin oluşturulduğu yere yakın yüksek hesaplama gerektiren veya uygulamaları ara sıra internet erişimi olan yerlerde çalıştıran müşteri deneyimleri oluşturmasına yardımcı olur.

Bir MongoDB blog gönderisinde şunlar vurgulanıyor: 'MongoDB Atlas for the Edge ile kuruluşlar, uçtan buluta ve aradaki her şeye kadar kusursuz ve sorunsuz bir geliştirme deneyimi sağlamak için tek, birleşik bir arayüzle donatılmıştır. MongoDB Atlas for the Edge'e dahil edilen yetenekler, uç uygulamaların ve mimarilerin oluşturulmasını önemli ölçüde basitleştiriyor.'

Şirket için ilk kez yapılan bir girişim MongoDB, MongoDB hakkındaki bilgilerin yayınlanmasını basitleştirmeyi öngören kendi yayıncılık platformu MongoDB Press'in lansmanını duyurdu. Şu an itibariyle 'toplamalar' ve ' MongoDB 7.0' konularına odaklanan iki kitap yayınlandı.

Şirket ayrıca geliştiricilere MongoDB nasıl yararlanabilecekleri konusunda fikir sağlamak için farklı sektörlerden kullanım örneklerini derleyen yeni bir çözüm kitaplığı paylaştı. Ayrıca MongoDB Üniversitesi'ne eklenen içerikler de açıklandı.

Diğerlerinin yanı sıra AppMaster gibi platformlar, kodsuz/ low-code uygulama geliştirmelerini daha da kolaylaştırmak için bu geliştirmelerden yararlanabilir.