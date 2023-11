Kemampuan Basis Data Baru yang Diluncurkan oleh MongoDB untuk Menyederhanakan Pengalaman Pengembang

Dalam acara penting di London, MongoDB meluncurkan beberapa solusi produk baru, termasuk penyesuaian pada Atlas, pengenalan platform edge baru, dan banyak lagi, dengan tujuan utama untuk memfasilitasi dan meningkatkan pengalaman pengembang.

Sesuai MongoDB, perusahaan sangat percaya pada konsep bahwa waktu pengembang adalah 'aset paling berharga' organisasi. Oleh karena itu, fokus penyempurnaan terkini berkisar pada tugas-tugas rutin yang dilakukan oleh pengembang, dengan dua bidang utama yang diidentifikasi untuk perbaikan dan selanjutnya ditangani dengan kemampuan baru.

Area awal berkisar pada pembuatan database Atlas lebih mudah didekati. Pengembang kini dapat menggunakan Atlas CLI untuk mengelola pengaturan pengembangan mereka secara lokal, memberikan kemudahan penggunaan yang sama seperti di cloud. Atlas CLI juga telah dilengkapi dengan fitur-fitur seperti Atlas Search dan Atlas Vector Search, yang memberdayakan pengembang untuk mengatur dan mengelola indeks pencarian dalam proses pengembangan mereka.

Sebagaimana dinyatakan oleh MongoDB dalam postingan blognya, 'MongoDB, dengan menempatkan kemanjuran Atlas tepat di tangan para pengembang, terlepas dari lingkungan pengembangan pilihan mereka, terus memperluas cakupan dan kemampuan platform data pengembangnya, sambil memprioritaskan pengalaman pengembang.'

Fokus kedua adalah menyederhanakan penulisan kueri MongoDB. Dalam pendekatan baru, pengembang kini dapat menggunakan bahasa Inggris sederhana untuk merumuskan pertanyaan, setelah itu GUI MongoDB, Compass, akan menghasilkan kueri yang cocok secara otomatis. Selain itu, perusahaan memiliki pratinjau pribadi yang disiapkan untuk konversi kueri SQL di Relational Migrator, yang akan memungkinkan konversi kueri dan prosedur ke bahasa kueri MongoDB.

Memperluas jangkauan fungsinya, MongoDB juga telah mengumumkan Atlas for the Edge, yang mewujudkan kemampuan pemrosesan dan penyimpanan data yang lebih dekat dengan sumber data. Server Edge untuk Atlas dapat digunakan di mana saja, sehingga membantu pengembang untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang memerlukan latensi rendah, komputasi tinggi di dekat tempat data dihasilkan, atau mengoperasikan aplikasi di tempat dengan akses internet sporadis.

Postingan blog MongoDB menyoroti, 'Dengan MongoDB Atlas for the Edge, organisasi dilengkapi dengan satu antarmuka terpadu untuk memberikan pengalaman pengembangan yang lancar dan bebas kerumitan yang dikurasi dari edge hingga cloud — dan semua hal di antaranya. Kemampuan yang tergabung dalam MongoDB Atlas for the Edge secara signifikan menyederhanakan pembentukan aplikasi dan arsitektur edge.'

Sebuah usaha pertama bagi perusahaan, MongoDB mengumumkan peluncuran platform penerbitan mereka sendiri - MongoDB Press, yang diharapkan dapat menyederhanakan publikasi pengetahuan tentang MongoDB. Sampai sekarang, dua buku telah diterbitkan, dengan fokus pada 'agregasi' dan ' MongoDB 7.0'.

Perusahaan juga telah berbagi perpustakaan solusi baru, mengumpulkan kasus penggunaan dari berbagai industri untuk memberikan ide kepada pengembang tentang bagaimana mereka dapat memanfaatkan MongoDB. Selain itu, konten tambahan ke Universitas MongoDB juga telah diumumkan.

Platform seperti AppMaster , antara lain, dapat memanfaatkan penyempurnaan ini untuk lebih menyederhanakan pengembangan aplikasi tanpa kode/ low-code.