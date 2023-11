Nowe możliwości baz danych wprowadzone przez MongoDB w celu usprawnienia pracy programistów

Podczas ważnego wydarzenia w Londynie MongoDB zaprezentowała kilka nowatorskich rozwiązań produktowych, w tym ulepszenia Atlasu, wprowadzenie nowej platformy brzegowej i nie tylko, a głównym celem było ułatwienie i ulepszenie doświadczenia programistów.

Według MongoDB firma mocno wierzy w koncepcję, że czas programisty jest „najcenniejszym zasobem” organizacji. Dlatego też najnowsze ulepszenia skupiają się na rutynowych zadaniach wykonywanych przez programistów, przy czym zidentyfikowano dwa kluczowe obszary wymagające ulepszeń, a następnie uwzględniono w nich nowe możliwości.

Początkowy obszar skupia się na uczynieniu bazy danych Atlas bardziej przystępną. Programiści mogą teraz korzystać z interfejsu Atlas CLI do lokalnego zarządzania ustawieniami programistycznymi, zapewniając taką samą łatwość obsługi jak w chmurze. Interfejs Atlas CLI został także rozszerzony o funkcje takie jak Atlas Search i Atlas Vector Search, które umożliwiają programistom konfigurowanie indeksów wyszukiwania i zarządzanie nimi w ramach procesów programistycznych.

Jak stwierdził MongoDB w swoim poście na blogu, „MongoDB, oddając skuteczność Atlas do dyspozycji programistów, niezależnie od preferowanego przez nich środowiska programistycznego, w dalszym ciągu poszerza zakres i możliwości swojej platformy danych dla programistów, jednocześnie traktując priorytetowo doświadczenie programisty.”

Drugim celem jest uproszczenie pisania zapytań MongoDB. W nowatorskim podejściu programiści mogą teraz używać prostego języka angielskiego do formułowania pytań, po czym graficzny interfejs użytkownika MongoDB, Compass, automatycznie wygeneruje pasujące zapytanie. Dodatkowo firma przygotowała prywatną wersję zapoznawczą do konwersji zapytań SQL w Relational Migrator, która umożliwi konwersję zapytań i procedur do języka zapytań MongoDB.

Rozszerzając swój zakres funkcjonalności, MongoDB ogłosiło także Atlas for the Edge, obejmujący możliwości przetwarzania i przechowywania danych bliżej źródła danych. Serwery brzegowe dla Atlas można wdrożyć w dowolnym miejscu, pomagając w ten sposób programistom w tworzeniu doświadczeń klientów wymagających małych opóźnień, dużych obliczeń w pobliżu miejsc generowania danych lub obsługi aplikacji w miejscach ze sporadycznym dostępem do Internetu.

W poście na blogu MongoDB podkreślono: „Dzięki MongoDB Atlas for the Edge organizacje są wyposażone w jeden, ujednolicony interfejs, który zapewnia płynne i bezproblemowe programowanie od brzegu do chmury — i wszystko pomiędzy. Możliwości zawarte w MongoDB Atlas dla Edge znacznie upraszczają tworzenie aplikacji i architektur brzegowych.

MongoDB będące pierwszym przedsięwzięciem firmy, ogłosiło uruchomienie własnej platformy wydawniczej - MongoDB Press, mającej na celu uproszczenie publikacji wiedzy o MongoDB. Jak dotąd opublikowano dwie książki, skupiające się na „agregacjach” i „ MongoDB 7.0”.

Firma udostępniła także nową bibliotekę rozwiązań, prezentującą przypadki użycia z różnych branż, aby zapewnić programistom pomysły na wykorzystanie MongoDB. Dodatkowo ogłoszono także dodanie zawartości do Uniwersytetu MongoDB.

Platformy takie jak między innymi AppMaster mogłyby wykorzystać te ulepszenia w celu dalszego usprawnienia tworzenia aplikacji niewymagających kodu/ low-code.