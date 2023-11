Nieuwe databasemogelijkheden gelanceerd door MongoDB om de ontwikkelaarservaring te stroomlijnen

Tijdens een belangrijk evenement in Londen onthulde MongoDB verschillende nieuwe productoplossingen, waaronder aanpassingen aan Atlas, de introductie van een nieuw edge-platform en meer, met als centraal doel het faciliteren en verbeteren van de ontwikkelaarservaring.

Volgens MongoDB gelooft het bedrijf sterk in het concept dat de tijd van een ontwikkelaar het 'meest waardevolle bezit' van de organisatie is. Daarom ligt de focus van de recente verbeteringen op de routinetaken die door ontwikkelaars worden uitgevoerd, waarbij twee belangrijke gebieden voor verbetering zijn geïdentificeerd en vervolgens worden aangepakt met nieuwe mogelijkheden.

Het eerste gebied draait om het toegankelijker maken van de Atlas-database. Ontwikkelaars kunnen nu de Atlas CLI gebruiken om hun ontwikkelinstellingen lokaal te beheren, wat hetzelfde gebruiksgemak biedt als in de cloud. Atlas CLI is ook uitgebreid met functies zoals Atlas Search en Atlas Vector Search, waarmee ontwikkelaars zoekindexen kunnen opzetten en beheren binnen hun ontwikkelingsprocessen.

Zoals MongoDB in hun blogpost stelt: 'Door de doeltreffendheid van Atlas direct ter beschikking van de ontwikkelaars te stellen, ongeacht hun favoriete ontwikkelomgeving, blijft MongoDB de reikwijdte en mogelijkheden van zijn ontwikkelaarsdataplatform verbreden, terwijl het tegelijkertijd prioriteit geeft aan de ontwikkeling van de ontwikkelaars. ervaring van ontwikkelaars.'

De secundaire focus ligt op het vereenvoudigen van het schrijven MongoDB query's. In een nieuwe aanpak kunnen ontwikkelaars nu eenvoudig Engels gebruiken om vragen te formuleren, waarna de MongoDB GUI, Compass, automatisch een passende zoekopdracht genereert. Bovendien heeft het bedrijf een privévoorbeeld opgesteld voor de conversie van SQL-query's in Relational Migrator, waarmee query's en procedures kunnen worden geconverteerd naar de MongoDB querytaal.

MongoDB breidt zijn functionaliteit uit en heeft ook Atlas for the Edge aangekondigd, waarmee gegevensverwerkings- en opslagmogelijkheden dichter bij de gegevensbron worden belichaamd. De Edge Servers voor de Atlas kunnen overal worden ingezet, waardoor ontwikkelaars klantervaringen kunnen creëren die een lage latentie vereisen, veel rekenkracht in de buurt van de plaats waar gegevens worden gegenereerd, of applicaties gebruiken op plaatsen met sporadische internettoegang.

Een blogpost MongoDB benadrukt: 'Met MongoDB Atlas for the Edge zijn organisaties uitgerust met één enkele, uniforme interface om een ​​naadloze en probleemloze ontwikkelingservaring te bieden, samengesteld van de rand tot de cloud - en alles wat daartussen zit. De mogelijkheden van MongoDB Atlas for the Edge vereenvoudigen de vorming van edge-applicaties en architecturen aanzienlijk.'

MongoDB een eerste onderneming voor het bedrijf, kondigde de lancering aan van hun eigen publicatieplatform - MongoDB Press, bedoeld om de publicatie van kennis over MongoDB te vereenvoudigen. Momenteel zijn er twee boeken gepubliceerd, gericht op 'aggregaties' en ' MongoDB 7.0'.

Het bedrijf heeft ook een nieuwe oplossingsbibliotheek gedeeld, waarin gebruiksscenario's uit diverse sectoren worden samengesteld om ontwikkelaars ideeën te geven over hoe ze MongoDB kunnen inzetten. Daarnaast is er ook toegevoegde inhoud voor MongoDB University aangekondigd.

Platformen zoals onder andere AppMaster zouden deze verbeteringen kunnen gebruiken om hun no-code/ low-code applicatieontwikkeling verder te stroomlijnen.