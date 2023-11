Nouvelles fonctionnalités de base de données lancées par MongoDB pour rationaliser l'expérience des développeurs

Lors d'un événement important à Londres, MongoDB a dévoilé plusieurs nouvelles solutions de produits, notamment des modifications apportées à Atlas, l'introduction d'une nouvelle plate-forme périphérique, et bien plus encore, dans le but principal de faciliter et d'améliorer l'expérience des développeurs.

Selon MongoDB, la société croit fermement au concept selon lequel le temps d'un développeur est « l'atout le plus précieux » de l'organisation. Par conséquent, les améliorations récentes se concentrent sur les tâches de routine effectuées par les développeurs, avec deux domaines clés identifiés à améliorer et ensuite traités avec de nouvelles fonctionnalités.

Le premier domaine consiste à rendre la base de données Atlas plus accessible. Les développeurs peuvent désormais utiliser l'Atlas CLI pour gérer localement leurs paramètres de développement, offrant la même facilité d'utilisation que dans le cloud. Atlas CLI a également été enrichi de fonctionnalités telles que Atlas Search et Atlas Vector Search, qui permettent aux développeurs de configurer et de gérer des index de recherche dans le cadre de leurs processus de développement.

Comme l'a déclaré MongoDB dans son article de blog, « MongoDB, en mettant l'efficacité d'Atlas directement à la disposition des développeurs, quel que soit leur environnement de développement préféré, continue d'élargir la portée et les capacités de sa plate-forme de données de développement, tout en donnant la priorité à la expérience de développeur.

L'objectif secondaire est de simplifier l'écriture des requêtes MongoDB. Dans une nouvelle approche, les développeurs peuvent désormais utiliser un anglais simple pour formuler des questions, après quoi l'interface graphique MongoDB, Compass, générera automatiquement une requête correspondante. De plus, la société dispose d'un aperçu privé prévu pour la conversion des requêtes SQL dans Relational Migrator, qui permettra la conversion des requêtes et des procédures vers le langage de requête MongoDB.

Élargissant sa gamme de fonctionnalités, MongoDB a également annoncé Atlas for the Edge, incarnant des capacités de traitement et de stockage de données plus proches de la source de données. Les serveurs Edge pour Atlas peuvent être déployés n'importe où, aidant ainsi les développeurs à créer des expériences client qui nécessitent une faible latence, des calculs élevés à proximité de l'endroit où les données sont générées ou l'exploitation d'applications dans des endroits avec un accès Internet sporadique.

Un article du blog MongoDB souligne : « Avec MongoDB Atlas for the Edge, les organisations sont équipées d'une interface unique et unifiée pour offrir une expérience de développement transparente et sans tracas, organisée de la périphérie au cloud — et tout le reste. Les capacités intégrées dans MongoDB Atlas for the Edge simplifient considérablement la formation d'applications et d'architectures Edge.

Première entreprise pour l'entreprise, MongoDB a annoncé le lancement de sa propre plateforme de publication - MongoDB Press, conçue pour simplifier la publication des connaissances sur MongoDB. À l'heure actuelle, deux livres ont été publiés, axés sur les « agrégations » et « MongoDB 7.0 ».

La société a également partagé une nouvelle bibliothèque de solutions, rassemblant des cas d'utilisation issus de divers secteurs afin de fournir aux développeurs des idées sur la manière dont ils peuvent exploiter MongoDB. De plus, du contenu ajouté à MongoDB University a également été annoncé.

Des plates-formes telles que AppMaster , entre autres, pourraient utiliser ces améliorations pour rationaliser davantage le développement d'applications no-code/ low-code.