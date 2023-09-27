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MongoDB 推出新数据库功能以简化开发人员体验

Sep 27, 2023
MongoDB 推出新数据库功能以简化开发人员体验

在伦敦举行的一次重大活动中， MongoDB推出了多种新颖的产品解决方案，包括对 Atlas 的调整、引入新的边缘平台等，其核心目标是促进和增强开发人员体验。

根据MongoDB说法，该公司坚信开发人员的时间是组织“最有价值的资产”这一概念。因此，最近增强功能的重点围绕开发人员执行的日常任务，确定了两个需要改进的关键领域，并随后通过新功能进行了解决。

最初的领域围绕着让 Atlas 数据库变得更加平易近人。开发人员现在可以使用 Atlas CLI 在本地管理其开发设置，提供与在云中相同的易用性。 Atlas CLI 还增强了 Atlas Search 和 Atlas Vector Search 等功能，使开发人员能够在其开发过程中设置和管理搜索索引。

正如MongoDB在其博客文章中所述，“MongoDB 通过将 Atlas 的功效提供给开发人员，无论他们首选的开发环境如何，继续扩大其开发人员数据平台的范围和功能，同时优先考虑开发人员经验。

第二个重点是简化MongoDB查询编写。通过一种新颖的方法，开发人员现在可以使用简单的英语来提出问题，随后MongoDB GUI Compass 将自动生成匹配的查询。此外，该公司还在 Relational Migrator 中提供了用于 SQL 查询转换的私人预览版，这将允许将查询和过程转换为MongoDB查询语言。

为了扩展其功能范围， MongoDB还发布了 Atlas for the Edge，体现了更接近数据源的数据处理和存储功能。 Atlas 的边缘服务器可以部署在任何地方，从而帮助开发人员打造需要在数据生成位置附近进行低延迟、高计算或在互联网访问不频繁的地方运行应用程序的客户体验。

MongoDB博客文章强调，“借助 MongoDB Atlas for the Edge，组织可以配备单一、统一的界面，以提供从边缘到云端以及介于两者之间的无缝且无忧的开发体验。” MongoDB Atlas for the Edge 中集成的功能显着简化了边缘应用程序和架构的形成。

作为该公司的首次尝试， MongoDB宣布推出自己的发布平台——MongoDB Press，旨在简化 MongoDB 知识的发布。截至目前，已经出版了两本书，重点是“聚合”和“ MongoDB 7.0”。

该公司还共享了一个新的解决方案库，整理了来自不同行业的用例，为开发人员提供如何利用MongoDB想法。此外， MongoDB大学的新增内容也已公布。

AppMaster等平台可以利用这些增强功能来进一步简化其无代码/ low-code应用程序开发。

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