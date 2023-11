MongoDB 推出新数据库功能以简化开发人员体验

在伦敦举行的一次重大活动中, MongoDB推出了多种新颖的产品解决方案,包括对 Atlas 的调整、引入新的边缘平台等,其核心目标是促进和增强开发人员体验。

根据MongoDB说法,该公司坚信开发人员的时间是组织“最有价值的资产”这一概念。因此,最近增强功能的重点围绕开发人员执行的日常任务,确定了两个需要改进的关键领域,并随后通过新功能进行了解决。

最初的领域围绕着让 Atlas 数据库变得更加平易近人。开发人员现在可以使用 Atlas CLI 在本地管理其开发设置,提供与在云中相同的易用性。 Atlas CLI 还增强了 Atlas Search 和 Atlas Vector Search 等功能,使开发人员能够在其开发过程中设置和管理搜索索引。

正如MongoDB在其博客文章中所述,“MongoDB 通过将 Atlas 的功效提供给开发人员,无论他们首选的开发环境如何,继续扩大其开发人员数据平台的范围和功能,同时优先考虑开发人员经验。

第二个重点是简化MongoDB查询编写。通过一种新颖的方法,开发人员现在可以使用简单的英语来提出问题,随后MongoDB GUI Compass 将自动生成匹配的查询。此外,该公司还在 Relational Migrator 中提供了用于 SQL 查询转换的私人预览版,这将允许将查询和过程转换为MongoDB查询语言。

为了扩展其功能范围, MongoDB还发布了 Atlas for the Edge,体现了更接近数据源的数据处理和存储功能。 Atlas 的边缘服务器可以部署在任何地方,从而帮助开发人员打造需要在数据生成位置附近进行低延迟、高计算或在互联网访问不频繁的地方运行应用程序的客户体验。

MongoDB博客文章强调,“借助 MongoDB Atlas for the Edge,组织可以配备单一、统一的界面,以提供从边缘到云端以及介于两者之间的无缝且无忧的开发体验。” MongoDB Atlas for the Edge 中集成的功能显着简化了边缘应用程序和架构的形成。

作为该公司的首次尝试, MongoDB宣布推出自己的发布平台——MongoDB Press,旨在简化 MongoDB 知识的发布。截至目前,已经出版了两本书,重点是“聚合”和“ MongoDB 7.0”。

该公司还共享了一个新的解决方案库,整理了来自不同行业的用例,为开发人员提供如何利用MongoDB想法。此外, MongoDB大学的新增内容也已公布。

AppMaster等平台可以利用这些增强功能来进一步简化其无代码/ low-code应用程序开发。