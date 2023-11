개발자 경험을 간소화하기 위해 MongoDB에서 출시된 새로운 데이터베이스 기능

런던에서 열린 중요한 행사에서 MongoDB 개발자 경험을 촉진하고 향상시키는 것을 핵심 목표로 하는 Atlas 조정, 새로운 엣지 플랫폼 도입 등을 포함한 여러 가지 새로운 제품 솔루션을 공개했습니다.

MongoDB 에 따르면 회사는 개발자의 시간이 조직의 '가장 귀중한 자산'이라는 개념을 강력하게 믿습니다. 따라서 최근 개선 사항의 초점은 개발자가 수행하는 일상적인 작업을 중심으로 이루어지며, 개선이 필요한 두 가지 핵심 영역이 식별되고 이후에 새로운 기능으로 해결됩니다.

초기 영역은 Atlas 데이터베이스에 더욱 접근하기 쉽게 만드는 것입니다. 이제 개발자는 Atlas CLI를 사용하여 개발 설정을 로컬에서 관리할 수 있으므로 클라우드에서와 동일한 사용 편의성을 제공합니다. Atlas CLI는 또한 개발자가 개발 프로세스 내에서 검색 색인을 설정하고 관리할 수 있도록 지원하는 Atlas Search 및 Atlas Vector Search와 같은 기능으로 강화되었습니다.

MongoDB 가 블로그 게시물에서 언급한 바와 같이, 'MongoDB는 개발자가 선호하는 개발 환경에 관계없이 Atlas의 효율성을 개발자가 원하는 대로 사용할 수 있도록 함으로써 개발자 데이터 플랫폼의 범위와 기능을 계속 확대하는 동시에 개발자 경험.'

두 번째 초점은 MongoDB 쿼리 작성을 단순화하는 것입니다. 새로운 접근 방식으로 개발자는 이제 간단한 영어를 사용하여 질문을 작성할 수 있으며, 그러면 MongoDB GUI인 Compass가 자동으로 일치하는 쿼리를 생성합니다. 또한 이 회사는 Relational Migrator의 SQL 쿼리 변환을 위한 비공개 미리보기를 준비하고 있으며 이를 통해 쿼리 및 프로시저를 MongoDB 쿼리 언어로 변환할 수 있습니다.

기능 범위를 확장하면서 MongoDB 데이터 소스에 더 가까운 데이터 처리 및 저장 기능을 구현하는 Atlas for the Edge도 발표했습니다. Atlas용 엣지 서버는 어디든 배포할 수 있으므로 개발자가 짧은 대기 시간, 데이터가 생성되는 위치 근처에서 높은 계산을 필요로 하는 고객 경험을 만들거나 산발적인 인터넷 액세스가 가능한 장소에서 애플리케이션을 운영하는 데 도움이 됩니다.

MongoDB 블로그 게시물은 'MongoDB Atlas for the Edge를 통해 조직은 엣지에서 클라우드까지, 그리고 그 사이의 모든 것에서 선별된 원활하고 번거롭지 않은 개발 경험을 제공하기 위한 단일 통합 인터페이스를 갖추고 있습니다'라고 강조합니다. MongoDB Atlas for the Edge에 통합된 기능은 엣지 애플리케이션과 아키텍처의 형성을 크게 단순화합니다.'

회사의 첫 번째 벤처인 MongoDB MongoDB에 대한 지식의 출판을 단순화하기 위해 고안된 자체 출판 플랫폼인 MongoDB Press의 출시를 발표했습니다. 현재 'aggregations'와 ' MongoDB 7.0'을 중심으로 두 권의 책이 출간됐다.

또한 회사는 다양한 업계의 사용 사례를 선별하여 개발자에게 MongoDB 활용하는 방법에 대한 아이디어를 제공하는 새로운 솔루션 라이브러리를 공유했습니다. 또한 MongoDB University에 추가된 콘텐츠도 발표되었습니다.

특히 AppMaster 와 같은 플랫폼은 이러한 향상된 기능을 활용하여 노코드/ low-code 애플리케이션 개발을 더욱 간소화할 수 있습니다.