Novos recursos de banco de dados lançados pelo MongoDB para simplificar a experiência do desenvolvedor

Em um evento significativo em Londres, MongoDB revelou diversas soluções inovadoras de produtos, incluindo ajustes no Atlas, a introdução de uma nova plataforma de ponta e muito mais, com o objetivo central de facilitar e aprimorar a experiência do desenvolvedor.

De acordo com MongoDB, a empresa acredita fortemente no conceito de que o tempo de um desenvolvedor é o “ativo mais valioso” da organização. Portanto, o foco das melhorias recentes gira em torno das tarefas rotineiras executadas pelos desenvolvedores, com duas áreas principais identificadas para melhoria e posteriormente abordadas com novos recursos.

A área inicial gira em torno de tornar o banco de dados Atlas mais acessível. Os desenvolvedores agora podem usar a CLI do Atlas para gerenciar localmente suas configurações de desenvolvimento, proporcionando a mesma facilidade de uso que na nuvem. O Atlas CLI também foi aprimorado com recursos como Atlas Search e Atlas Vector Search, que permitem aos desenvolvedores configurar e gerenciar índices de pesquisa em seus processos de desenvolvimento.

Conforme declarado pelo MongoDB em sua postagem no blog, 'O MongoDB, ao colocar a eficácia do Atlas à disposição dos desenvolvedores, independentemente de seu ambiente de desenvolvimento preferido, continua a ampliar o alcance e os recursos de sua plataforma de dados de desenvolvedor, ao mesmo tempo em que prioriza o experiência do desenvolvedor.'

O foco secundário está na simplificação da escrita de consultas MongoDB. Em uma abordagem inovadora, os desenvolvedores agora podem usar inglês simples para formular perguntas, após o que a GUI MongoDB, Compass, gerará uma consulta correspondente automaticamente. Além disso, a empresa possui uma visualização privada planejada para conversão de consultas SQL no Relational Migrator, que permitirá a conversão de consultas e procedimentos para a linguagem de consulta MongoDB.

Expandindo sua gama de funcionalidades, MongoDB também anunciou o Atlas for the Edge, incorporando recursos de processamento e armazenamento de dados mais próximos da fonte de dados. Os Edge Servers para o Atlas podem ser implantados em qualquer lugar, ajudando assim os desenvolvedores a criar experiências de cliente que exigem baixa latência, alta computação nas proximidades de onde os dados são gerados ou operação de aplicativos em locais com acesso esporádico à Internet.

Uma postagem no blog MongoDB destaca: 'Com o MongoDB Atlas for the Edge, as organizações estão equipadas com uma interface única e unificada para fornecer uma experiência de desenvolvimento contínua e descomplicada, com curadoria da borda até a nuvem - e tudo mais. Os recursos incorporados no MongoDB Atlas for the Edge simplificam significativamente a formação de aplicações e arquiteturas de edge”.

Um empreendimento inédito para a empresa, MongoDB anunciou o lançamento de sua própria plataforma de publicação - MongoDB Press, destinada a simplificar a publicação de conhecimento sobre o MongoDB. Até agora, dois livros foram publicados, com foco em 'agregações' e ' MongoDB 7.0'.

A empresa também compartilhou uma nova biblioteca de soluções, selecionando casos de uso de diversos setores para fornecer aos desenvolvedores ideias sobre como eles podem aproveitar MongoDB. Além disso, conteúdo adicionado à Universidade MongoDB também foi anunciado.

Plataformas como AppMaster , entre outras, poderiam utilizar essas melhorias para agilizar ainda mais o desenvolvimento de aplicativos sem código/ low-code.