Новые возможности базы данных, представленные MongoDB для упрощения работы разработчиков

На важном мероприятии в Лондоне MongoDB представила несколько новых продуктовых решений, включая изменения в Atlas, введение новой периферийной платформы и многое другое, с главной целью — облегчить и улучшить опыт разработчиков.

Согласно MongoDB, компания твердо верит в концепцию, согласно которой время разработчика является «самым ценным активом организации». Таким образом, основное внимание в недавних улучшениях сосредоточено на рутинных задачах, выполняемых разработчиками, при этом определены две ключевые области, нуждающиеся в улучшении, которые впоследствии решаются с помощью новых возможностей.

Первая задача заключается в том, чтобы сделать базу данных Atlas более доступной. Теперь разработчики могут использовать интерфейс командной строки Atlas для локального управления настройками разработки, обеспечивая такую ​​же простоту использования, как и в облаке. Интерфейс командной строки Atlas также дополнен такими функциями, как Atlas Search и Atlas Vector Search, которые позволяют разработчикам настраивать индексы поиска и управлять ими в процессе разработки.

Как заявили MongoDB в своем блоге, «MongoDB, предоставляя эффективность Atlas прямо в распоряжение разработчиков, независимо от их предпочтительной среды разработки, продолжает расширять сферу применения и возможности своей платформы данных для разработчиков, при этом отдавая приоритет опыт разработчика».

Второстепенное внимание уделяется упрощению написания запросов MongoDB. Благодаря новому подходу разработчики теперь могут использовать простой английский для формулирования вопросов, после чего графический интерфейс MongoDB, Compass, автоматически сгенерирует соответствующий запрос. Кроме того, у компании есть частная предварительная версия для преобразования SQL-запросов в Relational Migrator, которая позволит конвертировать запросы и процедуры в язык запросов MongoDB.

Расширяя свои функциональные возможности, MongoDB также анонсировала Atlas for the Edge, воплощающий возможности обработки и хранения данных ближе к источнику данных. Пограничные серверы для Atlas могут быть развернуты где угодно, тем самым помогая разработчикам создавать условия для клиентов, требующие малой задержки, высоких вычислений вблизи места генерации данных или запуска приложений в местах со спорадическим доступом к Интернету.

В сообщении блога MongoDB подчеркивается: «Благодаря MongoDB Atlas for the Edge организации получают единый унифицированный интерфейс, позволяющий обеспечить бесперебойную и беспроблемную разработку, управляемую от периферии до облака — и всего, что между ними. Возможности, включенные в MongoDB Atlas for the Edge, значительно упрощают создание периферийных приложений и архитектур».

Впервые компания MongoDB объявила о запуске собственной издательской платформы MongoDB Press, призванной упростить публикацию знаний о MongoDB. На данный момент опубликованы две книги, посвященные «агрегациям» и « MongoDB 7.0».

Компания также поделилась новой библиотекой решений, в которой собраны примеры использования из различных отраслей, чтобы предоставить разработчикам идеи о том, как они могут использовать MongoDB. Кроме того, было объявлено о добавлении контента в MongoDB University.

Такие платформы, как AppMaster , среди прочих, могли бы использовать эти улучшения для дальнейшей оптимизации разработки приложений без кода или low-code.