開発者のエクスペリエンスを合理化するために MongoDB によって開始された新しいデータベース機能

ロンドンで開催された重要なイベントで、 MongoDB 、開発者のエクスペリエンスを促進および強化することを中心的な目標として、Atlas への調整や新しいエッジ プラットフォームの導入などを含む、いくつかの新しい製品ソリューションを発表しました。

MongoDBによると、同社は開発者の時間は組織の「最も貴重な資産」であるという概念を強く信じています。したがって、最近の機能強化は、開発者が実行する日常的なタスクを中心に展開されており、2 つの重要な領域が改善対象として特定され、その後新しい機能で対処されます。

最初の領域は、Atlas データベースをより親しみやすくすることを中心に展開します。開発者は Atlas CLI を使用して開発設定をローカルで管理できるようになり、クラウドと同じ使いやすさが実現します。 Atlas CLI には、Atlas Search や Atlas Vector Search などの機能も強化されており、開発者は開発プロセス内で検索インデックスを設定および管理できます。

MongoDBがブログ投稿で述べているように、「MongoDB は、開発者が優先する開発環境に関係なく、Atlas の有効性を開発者が自由に使えるようにすることで、常に開発者データ プラットフォームの範囲と機能を拡大し続けます。開発者の経験。

第 2 の焦点は、 MongoDBクエリの作成を簡素化することです。新しいアプローチでは、開発者は簡単な英語を使用して質問を作成できるようになり、その後、 MongoDB GUI である Compass が一致するクエリを自動的に生成します。さらに、同社は Relational Migrator での SQL クエリ変換用のプライベート プレビューを用意しており、これによりクエリとプロシージャをMongoDBクエリ言語に変換できるようになります。

MongoDB 、その機能範囲を拡大し、データ ソースに近いデータ処理およびストレージ機能を具体化する Atlas for the Edge も発表しました。 Atlas のエッジ サーバーはどこにでも展開できるため、開発者は、データが生成される場所の近くでの低遅延、高度な計算、またはインターネット アクセスが散発的な場所でのアプリケーションの運用を必要とするカスタマー エクスペリエンスを構築するのに役立ちます。

MongoDBブログ投稿では、「MongoDB Atlas for the Edge を使用すると、組織は単一の統合インターフェイスを備え、エッジからクラウドまで、そしてその間にあるすべてのものを厳選したシームレスで手間のかからない開発エクスペリエンスを提供できます。」と強調しています。 MongoDB Atlas for the Edge に組み込まれた機能により、エッジ アプリケーションとアーキテクチャの形成が大幅に簡素化されます。

同社にとって初めての事業であるMongoDB 、MongoDB に関する知識の出版を簡素化することを目的とした独自の出版プラットフォーム MongoDB Press の立ち上げを発表しました。現在、「アグリゲーション」と「 MongoDB 7.0」に焦点を当てた 2 冊の本が出版されています。

同社はまた、開発者にMongoDB活用する方法に関するアイデアを提供するために、さまざまな業界のユースケースを厳選した新しいソリューション ライブラリを共有しました。さらに、 MongoDB Universityへの追加コンテンツも発表されました。

特にAppMasterなどのプラットフォームは、これらの機能強化を利用して、ノーコード/ low-codeアプリケーション開発をさらに合理化できます。