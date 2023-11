Neue Datenbankfunktionen von MongoDB zur Optimierung der Entwicklererfahrung

Bei einer bedeutenden Veranstaltung in London stellte MongoDB mehrere neuartige Produktlösungen vor, darunter Optimierungen an Atlas, die Einführung einer neuen Edge-Plattform und mehr, mit dem zentralen Ziel, das Entwicklererlebnis zu erleichtern und zu verbessern.

Laut MongoDB glaubt das Unternehmen fest an das Konzept, dass die Zeit eines Entwicklers das „wertvollste Gut“ der Organisation ist. Daher liegt der Schwerpunkt der jüngsten Verbesserungen auf den von Entwicklern ausgeführten Routineaufgaben, wobei zwei Schlüsselbereiche für Verbesserungen identifiziert und anschließend mit neuen Funktionen angegangen werden.

Der erste Bereich dreht sich darum, die Atlas-Datenbank zugänglicher zu machen. Entwickler können jetzt die Atlas-CLI verwenden, um ihre Entwicklungseinstellungen lokal zu verwalten und so die gleiche Benutzerfreundlichkeit wie in der Cloud zu gewährleisten. Atlas CLI wurde außerdem um Funktionen wie Atlas Search und Atlas Vector Search erweitert, die es Entwicklern ermöglichen, Suchindizes in ihren Entwicklungsprozessen einzurichten und zu verwalten.

Wie MongoDB in seinem Blog-Beitrag feststellte: „Indem MongoDB den Entwicklern die Leistungsfähigkeit von Atlas direkt zur Verfügung stellt, unabhängig von ihrer bevorzugten Entwicklungsumgebung, erweitert es weiterhin den Geltungsbereich und die Fähigkeiten seiner Entwicklerdatenplattform und priorisiert gleichzeitig die.“ Entwicklererfahrung.'

Der sekundäre Schwerpunkt liegt auf der Vereinfachung des Schreibens MongoDB Abfragen. In einem neuartigen Ansatz können Entwickler nun einfaches Englisch verwenden, um Fragen zu formulieren, woraufhin die MongoDB GUI, Compass, automatisch eine passende Abfrage generiert. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine private Vorschau für die SQL-Abfragekonvertierung in Relational Migrator vorbereitet, die die Konvertierung von Abfragen und Prozeduren in die MongoDB Abfragesprache ermöglicht.

Zur Erweiterung seines Funktionsumfangs hat MongoDB außerdem Atlas for the Edge angekündigt, das Datenverarbeitungs- und Speicherfunktionen näher an der Datenquelle bietet. Die Edge-Server für den Atlas können überall eingesetzt werden und unterstützen so Entwickler bei der Gestaltung von Kundenerlebnissen, die eine geringe Latenz, eine hohe Rechenleistung in der Nähe des Ortes, an dem Daten generiert werden, oder den Betrieb von Anwendungen an Orten mit sporadischem Internetzugang erfordern.

In einem MongoDB Blogbeitrag wird hervorgehoben: „Mit MongoDB Atlas for the Edge verfügen Unternehmen über eine einzige, einheitliche Schnittstelle, um eine nahtlose und problemlose Entwicklungserfahrung zu bieten, die vom Edge bis zur Cloud reicht – und alles, was dazwischen liegt.“ „Die in MongoDB Atlas for the Edge integrierten Funktionen vereinfachen die Bildung von Edge-Anwendungen und -Architekturen erheblich.“

MongoDB kündigte zum ersten Mal für das Unternehmen die Einführung einer eigenen Veröffentlichungsplattform an – MongoDB Press, die die Veröffentlichung von Wissen über MongoDB vereinfachen soll. Bisher wurden zwei Bücher veröffentlicht, die sich auf „Aggregationen“ und „ MongoDB 7.0“ konzentrieren.

Das Unternehmen hat außerdem eine neue Lösungsbibliothek bereitgestellt, in der Anwendungsfälle aus verschiedenen Branchen kuratiert werden, um Entwicklern Ideen zu liefern, wie sie MongoDB nutzen können. Darüber hinaus wurden auch zusätzliche Inhalte für MongoDB University angekündigt.

Plattformen wie AppMaster und andere könnten diese Verbesserungen nutzen, um ihre No-Code-/ low-code Anwendungsentwicklung weiter zu optimieren.