إمكانات قاعدة بيانات جديدة أطلقتها MongoDB لتبسيط تجربة المطورين

في حدث مهم في لندن، كشفت MongoDB عن العديد من حلول المنتجات الجديدة، بما في ذلك تعديلات على Atlas، وإدخال منصة جديدة، والمزيد، بهدف رئيسي هو تسهيل تجربة المطورين وتعزيزها.

وفقًا لـ MongoDB ، تؤمن الشركة بشدة بمفهوم أن وقت المطور هو "الأصول الأكثر قيمة" للمنظمة. ولذلك، فإن تركيز التحسينات الأخيرة يدور حول المهام الروتينية التي يؤديها المطورون، مع تحديد مجالين رئيسيين للتحسين ومعالجتهما لاحقًا بإمكانات جديدة.

تدور المنطقة الأولية حول جعل قاعدة بيانات أطلس أكثر سهولة في الوصول إليها. يمكن للمطورين الآن استخدام Atlas CLI لإدارة إعدادات التطوير الخاصة بهم محليًا، مما يوفر نفس سهولة الاستخدام كما هو الحال في السحابة. كما تم تعزيز Atlas CLI بميزات مثل Atlas Search وAtlas Vector Search، التي تمكن المطورين من إعداد وإدارة فهارس البحث ضمن عمليات التطوير الخاصة بهم.

كما ذكر MongoDB في منشور مدونتهم، "تواصل MongoDB، من خلال وضع فعالية Atlas تحت تصرف المطورين، بغض النظر عن بيئة التطوير المفضلة لديهم، في توسيع نطاق وقدرات منصة بيانات المطورين الخاصة بها، مع إعطاء الأولوية لـ تجربة المطور.

ينصب التركيز الثانوي على تبسيط كتابة استعلام MongoDB. في نهج جديد، يمكن للمطورين الآن استخدام اللغة الإنجليزية البسيطة لصياغة الأسئلة، وبعد ذلك ستقوم واجهة MongoDB GUI، Compass، بإنشاء استعلام مطابق تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك، لدى الشركة معاينة خاصة لتحويل استعلام SQL في Relational Migrator، والتي ستسمح بتحويل الاستعلامات والإجراءات إلى لغة استعلام MongoDB.

ولتوسيع نطاق وظائفها، أعلنت MongoDB أيضًا عن Atlas for the Edge، الذي يجسد إمكانات معالجة البيانات وتخزينها بالقرب من مصدر البيانات. يمكن نشر خوادم Edge الخاصة بـ Atlas في أي مكان، مما يساعد المطورين على صياغة تجارب العملاء التي تتطلب زمن وصول منخفض، أو عمليات حسابية عالية بالقرب من مكان إنشاء البيانات، أو تشغيل التطبيقات في أماكن بها وصول متقطع إلى الإنترنت.

يسلط منشور مدونة MongoDB الضوء على ما يلي: "مع MongoDB Atlas for the Edge، تم تجهيز المؤسسات بواجهة واحدة موحدة لتوفير تجربة تطوير سلسة وخالية من المتاعب ومنسقة من الحافة إلى السحابة - وكل ذلك بينهما." تعمل الإمكانيات المضمنة في MongoDB Atlas for the Edge على تبسيط عملية تشكيل تطبيقات وبنيات الحافة بشكل كبير.

أعلنت شركة MongoDB ، وهي مشروع لأول مرة للشركة، عن إطلاق منصة النشر الخاصة بها - MongoDB Press، والتي تهدف إلى تبسيط نشر المعرفة حول MongoDB. حتى الآن، تم نشر كتابين يركزان على "التجميعات" و" MongoDB 7.0".

شاركت الشركة أيضًا مكتبة حلول جديدة، حيث نظمت حالات الاستخدام من صناعات متنوعة لتزويد المطورين بأفكار حول كيفية الاستفادة MongoDB. بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا الإعلان عن المحتوى المضاف إلى جامعة MongoDB.

يمكن لمنصات مثل AppMaster ، من بين منصات أخرى، الاستفادة من هذه التحسينات لزيادة تبسيط عملية تطوير التطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية أو low-code.