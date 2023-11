Nuevas capacidades de base de datos lanzadas por MongoDB para optimizar la experiencia del desarrollador

En un evento importante en Londres, MongoDB presentó varias soluciones de productos novedosas, incluidos ajustes a Atlas, la introducción de una nueva plataforma perimetral y más, con el objetivo central de facilitar y mejorar la experiencia del desarrollador.

Según MongoDB, la empresa cree firmemente en el concepto de que el tiempo de un desarrollador es el "activo más valioso" de la organización. Por lo tanto, el enfoque de las mejoras recientes gira en torno a las tareas rutinarias realizadas por los desarrolladores, con dos áreas clave identificadas para mejorar y posteriormente abordadas con nuevas capacidades.

El área inicial gira en torno a hacer que la base de datos Atlas sea más accesible. Los desarrolladores ahora pueden usar Atlas CLI para administrar localmente su configuración de desarrollo, brindando la misma facilidad de uso que en la nube. Atlas CLI también se ha ampliado con funciones como Atlas Search y Atlas Vector Search, que permiten a los desarrolladores configurar y gestionar índices de búsqueda dentro de sus procesos de desarrollo.

Como lo afirma MongoDB en su publicación de blog, "MongoDB, al poner la eficacia de Atlas a disposición de los desarrolladores, independientemente de su entorno de desarrollo preferido, continúa ampliando el alcance y las capacidades de su plataforma de datos para desarrolladores, al mismo tiempo que prioriza la experiencia de desarrollador.'

El objetivo secundario es simplificar la escritura de consultas MongoDB. En un enfoque novedoso, los desarrolladores ahora pueden utilizar un inglés sencillo para formular preguntas, tras lo cual la GUI MongoDB, Compass, generará una consulta coincidente automáticamente. Además, la empresa tiene una vista previa privada preparada para la conversión de consultas SQL en Relational Migrator, que permitirá la conversión de consultas y procedimientos al lenguaje de consulta MongoDB.

Ampliando su ámbito de funcionalidad, MongoDB también anunció Atlas for the Edge, que incorpora capacidades de procesamiento y almacenamiento de datos más cercanas a la fuente de datos. Los servidores perimetrales para Atlas se pueden implementar en cualquier lugar, lo que ayuda a los desarrolladores a crear experiencias para los clientes que requieren baja latencia, alta computación cerca del lugar donde se generan los datos u operaciones de aplicaciones en lugares con acceso esporádico a Internet.

Una publicación de blog MongoDB destaca: 'Con MongoDB Atlas for the Edge, las organizaciones están equipadas con una interfaz única y unificada para brindar una experiencia de desarrollo fluida y sin complicaciones, seleccionada desde el borde hasta la nube, y todo lo que hay en el medio. Las capacidades incorporadas dentro de MongoDB Atlas for the Edge simplifican significativamente la formación de arquitecturas y aplicaciones de borde.'

MongoDB, una iniciativa inédita para la empresa, anunció el lanzamiento de su propia plataforma de publicación: MongoDB Press, concebida para simplificar la publicación de conocimientos sobre MongoDB. Hasta ahora, se han publicado dos libros, centrados en "agregaciones" y " MongoDB 7.0".

La compañía también compartió una nueva biblioteca de soluciones, seleccionando casos de uso de diversas industrias para brindar a los desarrolladores ideas sobre cómo pueden aprovechar MongoDB. Además, también se ha anunciado contenido agregado a MongoDB University.

Plataformas como AppMaster , entre otras, podrían utilizar estas mejoras para optimizar aún más el desarrollo de aplicaciones sin código o low-code.