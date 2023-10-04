Microsoft OneDrive'ı Yeniden Yapılandırıyor: Yenilenen Tasarım, Yapay Zeka Yetenekleri ve Üstün İşlevsellik Sergileniyor

Microsoft, bulut depolama alanındaki yaygınlığını sağlamlaştırmaya yönelik bir hamleyle, saygın OneDrive platformunun üçüncü neslini piyasaya sürdü; bu platforma Fluent tasarım ilkelerine uygun estetik bir revizyon olan yapay zeka destekli Copilot sistemi eklendi ve Bulut belgelerinden yararlanan işletmelerin deneyimini geliştirmek için tasarlanmış bir dizi iyileştirme.

OneDrive, hem tüketiciler hem de işletmeler için sayısız dosyayı barındıran ve günlük olarak 2 milyar dosyalık etkileyici bir akışa sahip olan, belge depolamanın güçlü bir merkezidir. Son yükseltmeyle Microsoft, web, Windows veya Office uygulamaları gibi çeşitli platformlarda dosya yönetimi ve işbirliği kolaylığına odaklanan iyileştirmelerle, özellikle işletmeler için OneDrive'daki son kullanıcı deneyimini geliştirme konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

En son güncellemeyle Microsoft, birincil OneDrive web uygulamasını, Windows 11 ve Office uygulamalarındaki güncellemelerle mükemmel uyum sağlayan yeni Fluent tasarımıyla uyumlu hale getiriyor. Bu yükseltme, Dosya Gezgini tasarımında yapılan son değişikliklerle sorunsuz bir şekilde bütünleşir.

Revize edilen uygulama yeni bir özellikle birlikte geliyor: Hızlı erişilebilirlik için üst kısımda konumlandırılan 'Sizin için' başlıklı 'Yapay Zeka destekli' bölüm. Bu bölüm, çalışma rutininizle ilgili dosyaları ortaya çıkarır. Kolaylığı, yalnızca kendi OneDrive depolama alanınızdaki dosyaları değil aynı zamanda Microsoft Teams ve diğer konumlardaki dosyaları da ortaya çıkarabilmesidir.

Bu gelişme, Microsoft'un OneDrive'ı belge yönetimi için hepsi bir arada bir merkez haline getirme konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır. Güncellenen arayüz ayrıca Teams, e-postalar ve sizinle belge paylaşımını kolaylaştıran diğer platformlar aracılığıyla paylaşılan tüm dosyaları toplayan özel bir paylaşılan görünüm de sağlar. Sürece daha fazla sorunsuzluk katmak için şirket, dosya izinleri yönetimine yönelik iyileştirilmiş ve kolaylaştırılmış bir sürecin yanı sıra birincil paylaşım kullanıcı arayüzünü de geliştirdi.

Dosya işbirliğinde de geliştirmeler yapıldı. Yeni bir 'kişi görünümü' sunan bu işlev, dosyaları yüzlere veya onlarla ilişkili adlara göre tanımlayarak dosya üzerinde kolay işbirliğini kolaylaştırır. Kullanıcı bu görünümü ada göre filtreleyebilir veya kolay erişim için kişileri sabitleyebilir. Klasör kişiselleştirme, aynı zamanda klasörü paylaşanları da kapsayan bir tercih olan, klasör renklerini seçme olanağı sunan yeni bir tanıtımdır.

Yeni güncellemenin pratikliğini ve kullanıcı odaklı yaklaşımını gösteren, OneDrive dosyalarınıza yer işareti koyma veya 'favorilere ekleme' özelliğidir. Bu özellik, diğerlerinin yanı sıra Windows 11, OneDrive web sürümü gibi platformlar arasında tutarlıdır. Bu, Windows 11'deki Dosya Gezgini'nde bir klasörün yer imlerine eklenmesi durumunda OneDrive web arayüzündeki sık kullanılanlar arasında yer almaya devam edeceği anlamına gelir.

OneDrive'daki arama deneyimi de yapay zeka desteğiyle destekleniyor ve saklanan fotoğraflardaki arkadaşlarınızı ve ailenizi tanımlama süreci basitleşiyor. Bu özellik ilk olarak sınırlı bir tüketici önizlemesiyle test edilecek ve bu ay başlayacak ve 2024'ün başlarında genel bir önizleme planlanacak.

Yakında kullanıma sunulacak 'yeni ekle' düğmesiyle OneDrive'da belge oluşturma konusunda daha fazla geliştirmeler yapıldı. Önümüzdeki yaz piyasaya sürülmesi planlanan güncelleme, sunumlar gibi çeşitli belgeler için şablon önerilerinin bir listesini sunuyor ve bunları fareyle üzerine gelindiğinde önizleme veya boş bir tuvalden başlatma olanağı sunuyor.

OneDrive ayrıca gelişmiş çevrimdışı destek sunarak hız ve erişilebilirlik açısından da hızla gelişiyor. Microsoft, OneDrive'ın web platformunun artık önceki hızının iki katı hızda başlatıldığını bildirdi. Anında sıralama, daha iyi kaydırma ve gelişmiş çevrimdışı destek gibi özellikler platformun yükseltilmiş mekanizmalarının bir parçasıdır. Yakın gelecekte kullanıcılar OneDrive'ı internet bağlantısı gerektirmeden tarayıcıda çalıştırmayı bekleyebilirler. Tarayıcı sürümü artık Files On-Demand'ı da destekleyerek çevrimdışı dosya erişimine olanak sağlayacak. Daha önce OneDrive masaüstü uygulamasıyla sınırlı olan bu özelliklerin 2024'ün başlarında gelmesi öngörülüyor.

OneDrive'ın iş kullanıcılarının uzun süredir beklediği özelliklerden biri, Web OneDrive'daki herhangi bir belgeyi yerel masaüstü uygulamalarında açabilme yeteneğidir. Bu isteği yerine getiren Microsoft, CAD dosyaları veya PDF'ler gibi iş ortamlarında yaygın olarak kullanılan belge türlerinin doğrudan açılmasını kolaylaştıracak bu özelliği Aralık ayına kadar eklemeyi planlıyor. Ayrıca tüm fotoğraf ve video varlıklarını tek bir yerde barındıran yeni bir medya görünümü sunuyor.

OneDrive güncellemesi yakında Microsoft Teams dosyalar bölümünde ve Outlook'un dosya gezinme bileşeninde de kullanıma sunulacak. Microsoft, yeni OneDrive görünümünün Aralık ayına kadar Outlook'ta kullanıma sunulmasını bekliyor.

OneDrive'a yönelik bu kapsamlı ve kapsamlı güncelleme, Microsoft'un bunu belge yönetimi için güvenilir ve bütünsel bir çözüm olarak oluşturma konusundaki kararlılığını göstermektedir. OneDrive gibi çözümler ve AppMaster gibi benzer modern no-code platformlar, dünya çapındaki işletmeler için belge ve uygulama yönetiminde devrim yaratma konusunda hem çabalıyor hem de başarılı oluyor.