Dans le but de consolider sa prédominance dans le domaine du stockage cloud, Microsoft a dévoilé la troisième génération de sa célèbre plate-forme OneDrive, en lui conférant un système Copilot infusé d'IA, une refonte esthétique conforme aux principes de conception Fluent et une série d'améliorations conçues pour améliorer l'expérience des entreprises utilisant des documents cloud.

OneDrive est une centrale de stockage de documents, hébergeant d'innombrables fichiers pour les consommateurs et les entreprises et bénéficiant d'un afflux impressionnant de 2 milliards de fichiers quotidiennement. Avec la récente mise à niveau, Microsoft souligne son engagement à améliorer l'expérience de l'utilisateur final sur OneDrive, en particulier pour les entreprises, avec des améliorations axées sur la facilité de gestion des fichiers et la collaboration sur diverses plates-formes : applications Web, Windows ou Office.

Avec la dernière mise à jour, Microsoft aligne sa principale application Web OneDrive avec le nouveau design Fluent qui la met en parfaite harmonie avec Windows 11 ainsi qu'avec les mises à jour des applications Office. Cette mise à niveau s'intègre parfaitement aux modifications récentes apportées à la conception de l'Explorateur de fichiers.

L'application révisée est dotée d'une nouvelle fonctionnalité : une section « alimentée par l'IA » intitulée « Pour vous », positionnée en haut pour un accès rapide. Cette section présente les fichiers pertinents pour votre routine de travail. L’avantage est qu’il peut afficher des fichiers non seulement à partir de votre propre stockage OneDrive, mais également à partir de Microsoft Teams et d’autres emplacements.

Ce développement souligne l'engagement de Microsoft à faire de OneDrive un hub tout-en-un pour la gestion de documents. L'interface mise à jour fournit également une vue partagée dédiée qui collecte tous les fichiers partagés via Teams, e-mails et toute autre plateforme facilitant le partage de documents avec vous. Pour rendre le processus encore plus fluide, la société a également amélioré l'interface utilisateur de partage principale ainsi qu'un processus rationalisé amélioré pour la gestion des autorisations de fichiers.

Des améliorations à la collaboration sur les fichiers ont également été apportées. Présentant une nouvelle « vue des personnes », cette fonction facilite la collaboration sur les fichiers en identifiant les fichiers en fonction des visages ou des noms qui leur sont associés. L'utilisateur peut filtrer cette vue par nom ou épingler les contacts pour un accès facile. La personnalisation des dossiers est également une nouveauté avec la possibilité de sélectionner les couleurs du dossier, une préférence qui s'étend également aux partageurs du dossier.

La possibilité très appréciée de mettre en signet ou de « favoris » vos fichiers OneDrive démontre le caractère pratique et l'approche centrée sur l'utilisateur de la nouvelle mise à jour. Cette fonctionnalité est cohérente sur toutes les plates-formes, à savoir Windows 11, la version Web OneDrive, entre autres. Cela signifie que si un dossier est ajouté aux favoris dans l'Explorateur de fichiers sous Windows 11, il continue d'être disponible dans les favoris de l'interface Web OneDrive.

L'expérience de recherche dans OneDrive bénéficie également d'une amélioration de l'IA, simplifiant le processus d'identification des amis et de la famille dans les photos stockées. Cette fonctionnalité sera initialement testée avec un aperçu grand public limité, qui débutera ce mois-ci, avec un aperçu public prévu début 2024.

D'autres améliorations de la création de documents dans OneDrive ont également été apportées avec l'introduction prochaine d'un bouton « Ajouter un nouveau ». Prévue pour un lancement l'été prochain, la mise à jour fournit une liste de suggestions de modèles pour divers documents, tels que des présentations, avec la possibilité de les prévisualiser au survol ou de les lancer à partir d'une toile vierge.

OneDrive accélère également en termes de vitesse et d'accessibilité, offrant une prise en charge hors ligne améliorée. Microsoft rapporte que la plate-forme Web de OneDrive se lance désormais à une vitesse deux fois supérieure à sa vitesse précédente. Des fonctionnalités telles que le tri instantané, un meilleur défilement et une prise en charge hors ligne améliorée font partie des mécanismes améliorés de la plate-forme. Dans un avenir proche, les utilisateurs pourront s’attendre à utiliser OneDrive dans le navigateur sans avoir besoin d’une connexion Internet. La version du navigateur prendra également désormais en charge les fichiers à la demande, permettant l'accès aux fichiers hors ligne. Ces fonctionnalités, auparavant limitées à l’application de bureau OneDrive, devraient arriver début 2024.

Une fonctionnalité attendue depuis longtemps et demandée par les utilisateurs professionnels de OneDrive est la possibilité d'ouvrir n'importe quel document à partir de Web OneDrive dans les applications de bureau natives. Répondant à cette demande, Microsoft prévoit d'ajouter cette fonctionnalité d'ici décembre, facilitant les ouvertures directes pour les types de documents courants dans les environnements professionnels tels que les fichiers CAO ou PDF. De plus, il introduit une nouvelle vue multimédia qui regroupe toutes les ressources photo et vidéo en un seul endroit.

La mise à jour OneDrive sera également bientôt disponible dans la section fichiers de Microsoft Teams et dans le composant de navigation de fichiers d'Outlook. Microsoft prévoit la disponibilité de la nouvelle vue OneDrive dans Outlook d'ici décembre.

Cette mise à jour étendue et complète pour OneDrive illustre l'engagement de Microsoft à en faire une solution fiable et holistique pour la gestion des documents. Des solutions telles que OneDrive et des plates no-code similaires telles que AppMaster s'efforcent et réussissent à révolutionner la gestion des documents et des applications pour les entreprises du monde entier.