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Microsoft обновляет OneDrive: демонстрация обновленного дизайна, возможностей искусственного интеллекта и превосходной функциональности

04, окт. 2023
Microsoft обновляет OneDrive: демонстрация обновленного дизайна, возможностей искусственного интеллекта и превосходной функциональности

Стремясь закрепить свое лидерство в сфере облачных хранилищ, Microsoft представила третье поколение своей уважаемой платформы OneDrive, оснастив ее системой Copilot с искусственным интеллектом, что представляет собой эстетическую модернизацию в соответствии с принципами дизайна Fluent и множество улучшений, призванных улучшить работу предприятий, использующих облачные документы.

OneDrive — это мощное хранилище документов, в котором хранится бесчисленное количество файлов как для частных лиц, так и для предприятий, и может похвастаться впечатляющим притоком в 2 миллиарда файлов ежедневно. Недавним обновлением Microsoft подчеркивает свою приверженность повышению удобства работы конечных пользователей с OneDrive, особенно для предприятий, благодаря улучшениям, направленным на простоту управления файлами и совместной работы на различных платформах — в Интернете, в приложениях Windows или Office.

В последнем обновлении Microsoft приводит свое основное веб-приложение OneDrive в соответствие с новым дизайном Fluent, который идеально гармонирует с Windows 11, а также с обновлениями приложений Office. Это обновление легко интегрируется с недавними изменениями в дизайне Проводника.

В обновленном приложении появилась новая функция: раздел «Для вас», оснащенный искусственным интеллектом, расположенный вверху для быстрого доступа. В этом разделе представлены те файлы, которые имеют отношение к вашей работе. Удобство заключается в том, что он может отображать файлы не только из вашего собственного хранилища OneDrive, но также из Microsoft Teams и других мест.

Эта разработка подчеркивает стремление Microsoft сделать OneDrive универсальным центром управления документами. Обновленный интерфейс также предоставляет выделенное общее представление, в котором собраны все файлы, к которым предоставлен доступ через Teams, электронную почту и любую другую платформу, которая облегчает обмен документами с вами. Чтобы еще больше упростить процесс, компания также улучшила основной пользовательский интерфейс совместного доступа, а также усовершенствовала процесс управления разрешениями на файлы.

Также были внесены улучшения в совместную работу с файлами. Представляя новый «представление людей», эта функция облегчает совместную работу с файлами, идентифицируя файлы по лицам или именам, связанным с ними. Пользователь может отфильтровать это представление по имени или закрепить контакты для быстрого доступа. Персонализация папок — это также новое нововведение с возможностью выбора цвета папки, предпочтение, которое также распространяется на пользователей, имеющих общий доступ к папке.

Демонстрацией практичности и ориентированного на пользователя подхода нового обновления является долгожданная возможность добавлять в закладки или «избранное» ваши файлы OneDrive. Эта функция одинакова для всех платформ, например, Windows 11, веб-версии OneDrive и других. Это означает, что если папка добавлена ​​в закладки в Проводнике Windows 11, она по-прежнему будет доступна в избранном веб-интерфейсе OneDrive.

Поиск в OneDrive также получит поддержку искусственного интеллекта, что упростит процесс идентификации друзей и родственников на сохраненных фотографиях. Первоначально эта функция будет протестирована в рамках ограниченной предварительной версии для потребителей, которая начнется в этом месяце, а общедоступная предварительная версия запланирована на начало 2024 года.

Дальнейшие улучшения в создании документов в OneDrive также были внесены благодаря предстоящему появлению кнопки «Добавить новый». Обновление, которое планируется запустить к следующему лету, предоставляет список предложений шаблонов для различных документов, таких как презентации, с возможностью предварительного просмотра при наведении курсора мыши или запуска с пустого холста.

OneDrive также становится быстрее и доступнее, предлагая улучшенную автономную поддержку. Microsoft сообщает, что веб-платформа OneDrive теперь запускается вдвое быстрее, чем раньше. Такие функции, как мгновенная сортировка, улучшенная прокрутка и расширенная поддержка в автономном режиме, являются частью обновленной механики платформы. В ближайшем будущем пользователи смогут работать с OneDrive в браузере без подключения к Интернету. Версия браузера теперь также будет поддерживать функцию «Файлы по требованию», обеспечивая доступ к файлам в автономном режиме. Эти функции, ранее ограничивавшиеся настольным приложением OneDrive, появятся в начале 2024 года.

Одной из долгожданных функций, о которой просили бизнес-пользователи OneDrive, является возможность открывать любой документ из Web OneDrive в собственных настольных приложениях. Выполняя этот запрос, Microsoft планирует добавить эту функцию к декабрю, облегчая прямое открытие типов документов, распространенных в бизнес-настройках, таких как файлы CAD или PDF. Кроме того, представлено новое представление мультимедиа, в котором все фото и видео хранятся в одном месте.

Обновление OneDrive также скоро будет доступно в разделе файлов Microsoft Teams и компоненте навигации по файлам Outlook. Microsoft ожидает, что новое представление OneDrive в Outlook станет доступным к декабрю.

Это масштабное и комплексное обновление OneDrive иллюстрирует стремление Microsoft сделать его надежным и комплексным решением для управления документами. Такие решения, как OneDrive, и аналогичные современные платформы no-code такие как AppMaster, одновременно стремятся и достигают революционных изменений в управлении документами и приложениями для предприятий по всему миру.

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