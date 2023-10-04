为了巩固其在云存储领域的主导地位，微软推出了其备受推崇的第三代 OneDrive 平台 - 为其注入了人工智能的 Copilot 系统，这是符合 Fluent 设计原则的美学革新，以及旨在增强企业利用云文档的体验的大量改进。

OneDrive 是一个强大的文档存储库，为消费者和企业托管无数文件，每天有 20 亿个文件涌入，令人印象深刻。通过最近的升级，微软强调了其对增强 OneDrive 最终用户体验的承诺，特别是对企业而言，改进重点是在各种平台（Web、Windows 或 Office 应用）上简化文件管理和协作。

在最新的更新中，微软将其主要的 OneDrive Web 应用程序与新颖的 Fluent 设计相结合，使其与 Windows 11 以及 Office 应用程序的更新完美协调。此升级与文件资源管理器设计的最新更改无缝集成。

修订后的应用程序配备了一项新功能：标题为“为您”的“人工智能驱动”部分，位于顶部以便快速访问。本部分显示与您的工作例程相关的那些文件。便利之处在于，它不仅可以显示来自您自己的 OneDrive 存储的文件，还可以显示来自 Microsoft Teams 和其他位置的文件。

这一发展强调了 Microsoft 致力于将 OneDrive 打造成一体化文档管理中心的承诺。更新后的界面还提供了专用的共享视图，该视图收集通过 Teams、电子邮件和任何其他有助于与你共享文档的平台共享的所有文件。为了进一步提高流程的流畅性，该公司还增强了主要共享 UI，并改进了文件权限管理的简化流程。

文件协作也得到了增强。该功能引入了新的“人物视图”，通过根据与文件相关的面孔或名称来识别文件，从而促进轻松的文件协作。用户可以按名称过滤此视图或固定联系人以便于访问。文件夹个性化也是一个新的引入，可以选择文件夹颜色，这种偏好也扩展到文件夹的共享者。

广受欢迎的为 OneDrive 文件添加书签或“收藏夹”的功能展示了新更新的实用性和以用户为中心的方法。此功能在 Windows 11、OneDrive 网页版等平台上是一致的。这意味着，如果在 Windows 11 的文件资源管理器中为某个文件夹添加了书签，该文件夹将继续在 OneDrive Web 界面的收藏夹中可用。

OneDrive 内的搜索体验也得到了人工智能的提升，简化了在存储的照片中识别朋友和家人的过程。该功能最初将在本月开始进行有限的消费者预览版测试，并计划于 2024 年初公开预览版。

随着即将推出的“添加新”按钮，OneDrive 中的文档创建也得到了进一步增强。该更新预计于明年夏天推出，提供了各种文档（例如演示文稿）的模板建议列表，并且能够在悬停时预览它们或从空白画布启动。

OneDrive 的速度和可访问性也在不断加快，提供改进的离线支持。微软报告称，OneDrive 的网络平台现在的启动速度是之前的两倍。即时排序、更好的滚动和增强的离线支持等功能是该平台升级机制的一部分。在不久的将来，用户可以在浏览器中操作 OneDrive，而无需连接互联网。浏览器版本现在还将支持文件点播，从而实现离线文件访问。这些功能之前仅限于 OneDrive 桌面应用程序，预计将于 2024 年初推出。

OneDrive 的企业用户所要求的一项期待已久的功能是能够在本机桌面应用程序中打开 Web OneDrive 中的任何文档。为了满足这一要求，微软计划在 12 月之前添加此功能，以方便直接打开商业环境中常见的文档类型，例如 CAD 文件或 PDF。此外，它还引入了新的媒体视图，将所有照片和视频资源存储在一个位置。

OneDrive 更新也将很快在Microsoft Teams的文件部分和 Outlook 的文件导航组件中提供。 Microsoft 预计 Outlook 中的新 OneDrive 视图将于 12 月推出。

OneDrive 的这一广泛而全面的更新体现了 Microsoft 致力于将其打造成可靠且全面的文档管理解决方案的承诺。 OneDrive 等解决方案以及AppMaster等类似的现代no-code平台都在努力并实现全球企业文档和应用程序管理的彻底变革。