Microsoft reengenharia OneDrive: apresentando design renovado, recursos de IA e funcionalidade superior

Em um movimento destinado a solidificar sua prevalência no domínio do armazenamento em nuvem, a Microsoft revelou a terceira geração de sua estimada plataforma OneDrive - infundindo-a com um sistema Copilot com IA, uma revisão estética alinhada com os princípios do design Fluent e uma série de melhorias projetadas para aprimorar a experiência das empresas que utilizam documentos na nuvem.

O OneDrive é uma potência de armazenamento de documentos, hospedando inúmeros arquivos para consumidores e empresas e ostentando um fluxo impressionante de 2 bilhões de arquivos diariamente. Com a recente atualização, a Microsoft sublinha o seu compromisso em melhorar a experiência do utilizador final no OneDrive, especialmente para empresas, com melhorias focadas na facilidade de gestão de ficheiros e colaboração em várias plataformas - aplicações web, Windows ou Office.

Com a atualização mais recente, a Microsoft alinha seu aplicativo da web OneDrive principal com o novo design Fluent que o traz em perfeita harmonia com o Windows 11, bem como com as atualizações dos aplicativos do Office. Esta atualização integra-se perfeitamente com as mudanças recentes no design do File Explorer.

O aplicativo revisado vem com um novo recurso: uma seção “alimentada por IA” intitulada “Para você”, posicionada na parte superior para acesso rápido. Esta seção apresenta os arquivos pertinentes à sua rotina de trabalho. A conveniência é que ele pode exibir arquivos não apenas do seu próprio armazenamento OneDrive, mas também do Microsoft Teams e de outros locais.

Este desenvolvimento enfatiza o compromisso da Microsoft em tornar o OneDrive um hub completo para gerenciamento de documentos. A interface atualizada também fornece uma visualização compartilhada dedicada que coleta todos os arquivos compartilhados por meio de equipes, e-mails e qualquer outra plataforma que facilite o compartilhamento de documentos com você. Para adicionar ainda mais suavidade ao processo, a empresa também aprimorou a interface de compartilhamento principal, juntamente com um processo simplificado e aprimorado para gerenciamento de permissões de arquivos.

Melhorias na colaboração de arquivos também foram feitas. Introduzindo uma nova 'visualização de pessoas', esta função facilita a colaboração de arquivos, identificando arquivos com base em rostos ou nomes associados a eles. O usuário pode filtrar essa visualização por nome ou fixar os contatos para facilitar o acesso. A personalização de pastas também é uma novidade, com a possibilidade de selecionar as cores das pastas, uma preferência que também se estende aos que compartilham a pasta.

Demonstrando a praticidade e a abordagem centrada no usuário da nova atualização está a capacidade muito bem-vinda de marcar, ou 'favoritar', seus arquivos do OneDrive. Este recurso é consistente em todas as plataformas, ou seja, Windows 11, versão web do OneDrive, entre outras. Isso significa que se uma pasta for marcada no Explorador de Arquivos do Windows 11, ela continuará disponível nos favoritos na interface da web do OneDrive.

A experiência de pesquisa no OneDrive também está recebendo um impulso de IA, simplificando o processo de identificação de amigos e familiares nas fotos armazenadas. Esse recurso será testado inicialmente com uma prévia limitada para o consumidor, que começará este mês, com planos para uma prévia pública no início de 2024.

Outras melhorias na criação de documentos no OneDrive também foram feitas com a introdução de um botão “adicionar novo”. Com lançamento previsto para o próximo verão, a atualização fornece uma lista de sugestões de modelos para vários documentos, como apresentações, com a capacidade de visualizá-los ao passar o mouse ou iniciar a partir de uma tela em branco.

O OneDrive também está acelerando em velocidade e acessibilidade, oferecendo suporte offline aprimorado. A Microsoft relata que a plataforma web do OneDrive agora é lançada com o dobro da velocidade anterior. Recursos como classificação instantânea, melhor rolagem e suporte offline aprimorado fazem parte da mecânica atualizada da plataforma. Num futuro próximo, os usuários poderão operar o OneDrive no navegador sem precisar de uma conexão com a Internet. A versão do navegador também oferecerá suporte a Files On-Demand, permitindo o acesso offline a arquivos. Esses recursos, anteriormente limitados ao aplicativo de desktop OneDrive, estão previstos para chegar no início de 2024.

Um recurso há muito aguardado que os usuários corporativos do OneDrive solicitaram é a capacidade de abrir qualquer documento do Web OneDrive nos aplicativos de desktop nativos. Atendendo a esse pedido, a Microsoft planeja adicionar esse recurso até dezembro, facilitando aberturas diretas para tipos de documentos comuns em ambientes empresariais, como arquivos CAD ou PDFs. Além disso, está introduzindo uma nova visualização de mídia que abriga todos os recursos de fotos e vídeos em um único lugar.

A atualização do OneDrive também estará disponível em breve na seção de arquivos do Microsoft Teams e no componente de navegação de arquivos do Outlook. A Microsoft antecipa a disponibilidade da nova visualização OneDrive no Outlook até dezembro.

Esta atualização abrangente e expansiva para o OneDrive ilustra o compromisso da Microsoft em estabelecê-lo como uma solução confiável e holística para gerenciamento de documentos. Soluções como o OneDrive e plataformas modernas semelhantes no-code, como AppMaster, estão se esforçando e conseguindo revolucionar o gerenciamento de documentos e aplicativos para empresas em todo o mundo.