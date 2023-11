Microsoft riprogetta OneDrive: presenta design rinnovato, capacità di intelligenza artificiale e funzionalità superiori

In una mossa destinata a consolidare la sua prevalenza nel regno del cloud storage, Microsoft ha svelato la terza generazione della sua stimata piattaforma OneDrive, dotandola di un sistema Copilot infuso di intelligenza artificiale, una revisione estetica in linea con i principi del design Fluent e una serie di miglioramenti progettati per migliorare l'esperienza delle aziende che sfruttano i documenti cloud.

OneDrive è un potente centro di archiviazione di documenti, che ospita innumerevoli file sia per i consumatori che per le aziende e vanta un afflusso impressionante di 2 miliardi di file su base giornaliera. Con il recente aggiornamento, Microsoft sottolinea il proprio impegno nel migliorare l'esperienza dell'utente finale su OneDrive, in particolare per le aziende, con miglioramenti focalizzati sulla facilità di gestione dei file e sulla collaborazione su varie piattaforme: Web, Windows o app di Office.

Con l'ultimo aggiornamento, Microsoft allinea la sua app Web OneDrive principale con il nuovo design Fluent che la rende in perfetta armonia con Windows 11 e con gli aggiornamenti delle app di Office. Questo aggiornamento si integra perfettamente con le recenti modifiche al design di Esplora file.

L'applicazione rivista è dotata di una nuova funzionalità: una sezione "alimentata dall'intelligenza artificiale" intitolata "Per te", posizionata in alto per una rapida accessibilità. In questa sezione vengono visualizzati i file pertinenti alla tua routine lavorativa. La comodità è che può far emergere file non solo dal tuo spazio di archiviazione OneDrive ma anche da Microsoft Teams e altre posizioni.

Questo sviluppo sottolinea l'impegno di Microsoft nel rendere OneDrive un hub all-in-one per la gestione dei documenti. L'interfaccia aggiornata fornisce anche una vista condivisa dedicata che raccoglie tutti i file condivisi tramite Teams, e-mail e qualsiasi altra piattaforma che faciliti la condivisione di documenti con te. Per rendere il processo più fluido, l'azienda ha anche migliorato l'interfaccia utente di condivisione principale insieme a un processo ottimizzato e ottimizzato per la gestione delle autorizzazioni dei file.

Sono stati inoltre apportati miglioramenti alla collaborazione tra file. Introducendo una nuova "vista persone", questa funzione facilita la collaborazione sui file identificando i file in base ai volti o ai nomi ad essi associati. L'utente può filtrare questa visualizzazione per nome o appuntare i contatti per un facile accesso. Una nuova introduzione è anche la personalizzazione delle cartelle, con la possibilità di selezionare i colori delle cartelle, una preferenza che si estende anche a chi condivide la cartella.

A dimostrazione della praticità e dell'approccio incentrato sull'utente del nuovo aggiornamento è la tanto apprezzata capacità di aggiungere segnalibri o "preferiti" ai file OneDrive. Questa funzionalità è coerente su tutte le piattaforme, ad esempio Windows 11, versione web di OneDrive, tra gli altri. Ciò significa che se una cartella viene aggiunta ai segnalibri in Esplora file su Windows 11, continua a essere disponibile nei preferiti sull'interfaccia web di OneDrive.

Anche l’esperienza di ricerca all’interno di OneDrive sta ricevendo un potenziamento dell’intelligenza artificiale, semplificando il processo di identificazione di amici e familiari all’interno delle foto archiviate. Questa funzionalità sarà inizialmente testata con un’anteprima consumer limitata, che inizierà questo mese, con piani per un’anteprima pubblica all’inizio del 2024.

Sono stati inoltre apportati ulteriori miglioramenti alla creazione di documenti all'interno di OneDrive con l'imminente introduzione di un pulsante "aggiungi nuovo". Previsto per il lancio entro la prossima estate, l'aggiornamento fornisce un elenco di suggerimenti di modelli per vari documenti, come le presentazioni, con la possibilità di visualizzarli in anteprima al passaggio del mouse o avviarli da una tela bianca.

OneDrive sta inoltre accelerando in termini di velocità e accessibilità, offrendo un supporto offline migliorato. Microsoft riferisce che la piattaforma web di OneDrive ora viene avviata al doppio della velocità precedente. Funzionalità come l'ordinamento istantaneo, lo scorrimento migliore e il supporto offline migliorato fanno parte dei meccanismi aggiornati della piattaforma. Nel prossimo futuro, gli utenti potranno utilizzare OneDrive nel browser senza richiedere una connessione Internet. La versione del browser ora supporterà anche File su richiesta, consentendo l'accesso ai file offline. Si prevede che queste funzionalità, precedentemente limitate all’applicazione desktop OneDrive, arriveranno all’inizio del 2024.

Una funzionalità tanto attesa richiesta dagli utenti aziendali di OneDrive è la possibilità di aprire qualsiasi documento da Web OneDrive nelle app desktop native. Per soddisfare questa richiesta, Microsoft prevede di aggiungere questa funzionalità entro dicembre, facilitando l'apertura diretta per tipi di documenti comuni in contesti aziendali come file CAD o PDF. Inoltre, sta introducendo una nuova visualizzazione multimediale che ospita tutte le risorse fotografiche e video in un unico posto.

L'aggiornamento di OneDrive sarà presto reso disponibile anche nella sezione file di Microsoft Teams e nel componente di navigazione file di Outlook. Microsoft anticipa la disponibilità della nuova visualizzazione OneDrive in Outlook entro dicembre.

Questo aggiornamento ampio e completo per OneDrive illustra l'impegno di Microsoft nel renderlo una soluzione affidabile e olistica per la gestione dei documenti. Soluzioni come OneDrive e piattaforme simili moderne no-code come AppMaster si stanno impegnando e ottenendo risultati nel rivoluzionare la gestione di documenti e app per le aziende di tutto il mondo.