In een poging om zijn dominantie op het gebied van cloudopslag te versterken, heeft Microsoft de derde generatie van zijn gewaardeerde OneDrive-platform onthuld - door het te voorzien van een met AI doordrenkt Copilot-systeem, een esthetische revisie in lijn met de principes van Fluent-ontwerp, en een reeks verbeteringen die zijn ontworpen om de ervaring te verbeteren voor bedrijven die gebruik maken van clouddocumenten.

OneDrive is een krachtpatser op het gebied van documentopslag, biedt onderdak aan talloze bestanden voor zowel consumenten als bedrijven en beschikt over een indrukwekkende toestroom van 2 miljard bestanden per dag. Met de recente upgrade onderstreept Microsoft zijn inzet voor het verbeteren van de eindgebruikerservaring op OneDrive, vooral voor ondernemingen, met verbeteringen gericht op het gemak van bestandsbeheer en samenwerking op verschillende platforms: web-, Windows- of Office-apps.

Met de nieuwste update lijnt Microsoft zijn primaire OneDrive-webapp uit met het nieuwe Fluent-ontwerp, waardoor deze in perfecte harmonie is met Windows 11 en de updates voor Office-apps. Deze upgrade kan naadloos worden geïntegreerd met recente wijzigingen in het ontwerp van de Verkenner.

De herziene applicatie wordt geleverd met een nieuwe functie: een 'AI-aangedreven' sectie met de titel 'Voor jou', bovenaan geplaatst voor snelle toegang. In dit gedeelte worden de bestanden weergegeven die relevant zijn voor uw werkroutine. Het gemak is dat het niet alleen bestanden uit uw eigen OneDrive-opslag kan ophalen, maar ook uit Microsoft Teams en andere locaties.

Deze ontwikkeling benadrukt de toewijding van Microsoft om van OneDrive een alles-in-één hub voor documentbeheer te maken. De bijgewerkte interface biedt ook een speciale gedeelde weergave waarin alle bestanden worden verzameld die worden gedeeld via Teams, e-mails en elk ander platform dat het delen van documenten met u vergemakkelijkt. Om het proces nog soepeler te laten verlopen, heeft het bedrijf ook de primaire gebruikersinterface voor delen verbeterd, samen met een verbeterd gestroomlijnd proces voor het beheer van bestandsrechten.

Er zijn ook verbeteringen aangebracht in de samenwerking tussen bestanden. Deze functie introduceert een nieuwe 'mensenweergave' en vergemakkelijkt eenvoudige samenwerking tussen bestanden door bestanden te identificeren op basis van gezichten of namen die eraan zijn gekoppeld. De gebruiker kan deze weergave op naam filteren of de contacten vastzetten voor gemakkelijke toegang. Mappersonalisatie is ook een nieuwe introductie met de mogelijkheid om de mapkleuren te selecteren, een voorkeur die zich ook uitstrekt tot delers van de map.

Een demonstratie van de praktische bruikbaarheid en de gebruikersgerichte aanpak van de nieuwe update is de zeer welkome mogelijkheid om uw OneDrive-bestanden te bookmarken of 'favoriet' te maken. Deze functie is consistent op alle platforms, bijvoorbeeld Windows 11 en de OneDrive-webversie. Dit betekent dat als een map een bladwijzer heeft in de Verkenner op Windows 11, deze nog steeds beschikbaar is in de favorieten op de OneDrive-webinterface.

De zoekervaring binnen OneDrive krijgt ook een AI-boost, waardoor het proces van het identificeren van vrienden en familie binnen opgeslagen foto's wordt vereenvoudigd. Deze functie zal in eerste instantie worden getest met een beperkte consumentenpreview, die deze maand van start gaat, met plannen voor een openbare preview begin 2024.

Er zijn ook verdere verbeteringen aangebracht aan het maken van documenten binnen OneDrive met de aanstaande introductie van een knop 'Nieuw toevoegen'. De update, die gepland staat voor lancering volgende zomer, biedt een lijst met sjabloonsuggesties voor verschillende documenten, zoals presentaties, met de mogelijkheid om er een voorbeeld van te bekijken door er met de muis over te zweven of om te starten vanaf een leeg canvas.

OneDrive wordt ook steeds sneller en toegankelijker en biedt verbeterde offline ondersteuning. Microsoft meldt dat het webplatform van OneDrive nu tweemaal zo snel lanceert als voorheen. Functies zoals direct sorteren, beter scrollen en verbeterde offline ondersteuning maken deel uit van de verbeterde mechanica van het platform. In de nabije toekomst kunnen gebruikers verwachten dat ze OneDrive in de browser kunnen gebruiken zonder dat ze een internetverbinding nodig hebben. De browserversie ondersteunt nu ook Files On-Demand, waardoor offline toegang tot bestanden mogelijk is. Deze functies, die voorheen beperkt waren tot de OneDrive-desktopapplicatie, zullen naar verwachting begin 2024 beschikbaar zijn.

Een langverwachte functie waar zakelijke gebruikers van OneDrive om hebben gevraagd, is de mogelijkheid om elk document van Web OneDrive te openen in de native desktop-apps. Om aan dit verzoek te voldoen, is Microsoft van plan deze functie tegen december toe te voegen, waardoor directe toegang wordt mogelijk gemaakt voor documenttypen die gebruikelijk zijn in zakelijke omgevingen, zoals CAD-bestanden of PDF's. Daarnaast introduceert het een nieuwe mediaweergave waarin alle foto- en video-items op één plek zijn ondergebracht.

De OneDrive-update zal binnenkort ook beschikbaar komen in de bestandensectie van Microsoft Teams en de bestandsnavigatiecomponent van Outlook. Microsoft verwacht dat de nieuwe OneDrive-weergave in Outlook in december beschikbaar zal zijn.

Deze uitgebreide en veelomvattende update voor OneDrive illustreert de toewijding van Microsoft om OneDrive te ontwikkelen tot een betrouwbare en holistische oplossing voor documentbeheer. Oplossingen zoals OneDrive en soortgelijke moderne no-code platforms zoals AppMaster streven en bereiken zowel een revolutie in het document- en app-beheer voor bedrijven over de hele wereld.