في خطوة تهدف إلى ترسيخ انتشارها في مجال التخزين السحابي، كشفت Microsoft النقاب عن الجيل الثالث من منصة OneDrive الموقرة - حيث زودتها بنظام Copilot المملوء بالذكاء الاصطناعي، وهو إصلاح جمالي يتماشى مع مبادئ تصميم Fluent، و مجموعة كبيرة من التحسينات المصممة لتعزيز تجربة الشركات التي تستفيد من المستندات السحابية.

يعد OneDrive مركزًا قويًا لتخزين المستندات، حيث يستضيف عددًا لا يحصى من الملفات لكل من المستهلكين والشركات على حدٍ سواء، ويفتخر بتدفق مذهل يصل إلى 2 مليار ملف يوميًا. من خلال الترقية الأخيرة، تؤكد Microsoft التزامها بتعزيز تجربة المستخدم النهائي على OneDrive، وخاصة للمؤسسات، مع التحسينات التي تركز على سهولة إدارة الملفات والتعاون على منصات مختلفة - الويب أو Windows أو تطبيقات Office.

مع آخر تحديث، تقوم Microsoft بمحاذاة تطبيق الويب OneDrive الأساسي الخاص بها مع تصميم Fluent الجديد الذي يجعله متناغمًا تمامًا مع Windows 11 بالإضافة إلى تحديثات تطبيقات Office. تتكامل هذه الترقية بسلاسة مع التغييرات الأخيرة في تصميم File Explorer.

يأتي التطبيق المنقح مزودًا بميزة جديدة: قسم "مدعم بالذكاء الاصطناعي" بعنوان "من أجلك"، موجود في الأعلى لسهولة الوصول إليه. يعرض هذا القسم تلك الملفات ذات الصلة بروتين عملك. تكمن الراحة في أنه يمكنه عرض الملفات ليس فقط من مساحة تخزين OneDrive الخاصة بك ولكن أيضًا من Microsoft Teams والمواقع الأخرى.

يؤكد هذا التطوير على التزام Microsoft بجعل OneDrive مركزًا شاملاً لإدارة المستندات. توفر الواجهة المحدثة أيضًا طريقة عرض مشتركة مخصصة تجمع كل الملفات المشتركة عبر Teams ورسائل البريد الإلكتروني وأي نظام أساسي آخر يسهل مشاركة المستندات معك. لإضافة مزيد من السلاسة إلى العملية، قامت الشركة أيضًا بتحسين واجهة المستخدم الأساسية للمشاركة إلى جانب عملية مبسطة محسنة لإدارة أذونات الملفات.

تم أيضًا إجراء تحسينات على التعاون في الملفات. من خلال تقديم "عرض الأشخاص" الجديد، تعمل هذه الوظيفة على تسهيل التعاون السهل في الملفات من خلال تحديد الملفات بناءً على الوجوه أو الأسماء المرتبطة بها. يمكن للمستخدم تصفية طريقة العرض هذه حسب الاسم أو تثبيت جهات الاتصال ليسهل الوصول إليها. يعد تخصيص المجلد أيضًا مقدمة جديدة مع إمكانية تحديد ألوان المجلد، وهو تفضيل يمتد أيضًا إلى المشاركين في المجلد.

إن إظهار التطبيق العملي والنهج الذي يركز على المستخدم للتحديث الجديد هو القدرة المرحب بها كثيرًا لوضع إشارة مرجعية على ملفات OneDrive الخاصة بك أو "المفضلة". هذه الميزة متسقة عبر الأنظمة الأساسية مثل Windows 11 وإصدار الويب OneDrive وغيرها. وهذا يعني أنه إذا تم وضع إشارة مرجعية على مجلد في File Explorer على نظام التشغيل Windows 11، فسيظل متاحًا في المفضلة على واجهة الويب OneDrive.

تحصل تجربة البحث داخل OneDrive أيضًا على تعزيز الذكاء الاصطناعي، مما يبسط عملية تحديد الأصدقاء والعائلة داخل الصور المخزنة. سيتم اختبار هذه الميزة مبدئيًا من خلال معاينة محدودة للمستهلك، والتي ستبدأ هذا الشهر، مع خطط للمعاينة العامة في أوائل عام 2024.

تم أيضًا إجراء المزيد من التحسينات على إنشاء المستندات داخل OneDrive من خلال التقديم المرتقب لزر "إضافة جديد". يوفر التحديث، المقرر إطلاقه بحلول الصيف المقبل، قائمة باقتراحات القوالب لمختلف المستندات، مثل العروض التقديمية، مع إمكانية معاينتها عند التمرير أو البدء من لوحة قماشية فارغة.

يتسارع OneDrive أيضًا من حيث السرعة وإمكانية الوصول، مما يوفر دعمًا محسنًا في وضع عدم الاتصال. تفيد Microsoft أن منصة الويب الخاصة بـ OneDrive تعمل الآن بضعف سرعتها السابقة. تعد ميزات مثل الفرز الفوري والتمرير الأفضل والدعم المحسن دون اتصال بالإنترنت جزءًا من آليات النظام الأساسي التي تمت ترقيتها. في المستقبل القريب، يمكن للمستخدمين توقع تشغيل OneDrive في المتصفح دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت. سيدعم إصدار المتصفح الآن أيضًا الملفات عند الطلب، مما يتيح الوصول إلى الملفات في وضع عدم الاتصال. ومن المتوقع أن تصل هذه الميزات، التي كانت تقتصر سابقًا على تطبيق OneDrive لسطح المكتب، في أوائل عام 2024.

إحدى الميزات التي طال انتظارها والتي طلبها مستخدمو OneDrive من رجال الأعمال هي القدرة على فتح أي مستند من Web OneDrive في تطبيقات سطح المكتب الأصلية. ولتلبية هذا الطلب، تخطط Microsoft لإضافة هذه الميزة بحلول شهر ديسمبر، لتسهيل عمليات الفتح المباشر لأنواع المستندات الشائعة في إعدادات الأعمال مثل ملفات CAD أو ملفات PDF. بالإضافة إلى ذلك، فهو يقدم عرضًا جديدًا للوسائط يضم جميع أصول الصور والفيديو في مكان واحد.

سيتم أيضًا توفير تحديث OneDrive قريبًا في قسم الملفات في Microsoft Teams ومكون التنقل بين الملفات في Outlook. تتوقع Microsoft توفر طريقة عرض OneDrive الجديدة في Outlook بحلول ديسمبر.

يوضح هذا التحديث الموسع والشامل لـ OneDrive التزام Microsoft بتأسيسه كحل موثوق وشامل لإدارة المستندات. تسعى حلول مثل OneDrive، والأنظمة الأساسية الحديثة المشابهة no-code مثل AppMaster ، إلى إحداث ثورة في إدارة المستندات والتطبيقات للشركات في جميع أنحاء العالم.