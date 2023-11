Microsoft Reengineers OneDrive: prezentuje ulepszony projekt, możliwości AI i doskonałą funkcjonalność

Chcąc umocnić swoją pozycję w obszarze przechowywania w chmurze, Microsoft zaprezentował trzecią generację swojej cenionej platformy OneDrive, wyposażając ją w system Copilot oparty na sztucznej inteligencji, co stanowi estetyczną zmianę zgodną z zasadami Fluent design i szereg ulepszeń mających na celu poprawę komfortu firm korzystających z dokumentów w chmurze.

OneDrive to potężna platforma do przechowywania dokumentów, hostująca niezliczone pliki zarówno dla konsumentów, jak i firm, mogąca pochwalić się imponującym napływem 2 miliardów plików dziennie. Dzięki niedawnej aktualizacji Microsoft podkreśla swoje zaangażowanie w poprawę komfortu użytkowania usługi OneDrive dla użytkowników końcowych, zwłaszcza dla przedsiębiorstw, poprzez ulepszenia skupiające się na łatwości zarządzania plikami i współpracy na różnych platformach — aplikacjach internetowych, Windows lub Office.

Dzięki najnowszej aktualizacji Microsoft dostosowuje swoją podstawową aplikację internetową OneDrive do nowatorskiego projektu Fluent, który zapewnia jej doskonałą harmonię z systemem Windows 11, a także aktualizacjami aplikacji Office. To uaktualnienie integruje się bezproblemowo z ostatnimi zmianami w projekcie Eksploratora plików.

Zmieniona aplikacja zawiera nową funkcję: sekcję „opartą na sztucznej inteligencji” zatytułowaną „Dla Ciebie”, umieszczoną na górze w celu zapewnienia szybkiego dostępu. W tej sekcji znajdują się pliki związane z Twoją rutyną pracy. Wygoda polega na tym, że może udostępniać pliki nie tylko z Twojej własnej pamięci OneDrive, ale także z Microsoft Teams i innych lokalizacji.

To osiągnięcie podkreśla zaangażowanie Microsoftu w uczynienie OneDrive kompleksowym centrum zarządzania dokumentami. Zaktualizowany interfejs zapewnia także dedykowany widok współdzielony, który gromadzi wszystkie pliki udostępnione za pośrednictwem aplikacji Teams, wiadomości e-mail i dowolnej innej platformy ułatwiającej udostępnianie dokumentów. Aby jeszcze bardziej usprawnić ten proces, firma ulepszyła także główny interfejs udostępniania oraz usprawnił proces zarządzania uprawnieniami do plików.

Wprowadzono także udoskonalenia w zakresie współpracy przy plikach. Funkcja ta, wprowadzając nowy „widok osób”, ułatwia współpracę przy plikach, identyfikując pliki na podstawie powiązanych z nimi twarzy lub imion. Użytkownik może filtrować ten widok według nazwy lub przypiąć kontakty, aby uzyskać łatwy dostęp. Nowością jest także personalizacja folderów, umożliwiająca wybór kolorów folderów. Opcja ta dotyczy także osób udostępniających folder.

Bardzo mile widziana możliwość dodawania zakładek, czyli „ulubionych” plików OneDrive, demonstruje praktyczność i podejście zorientowane na użytkownika w nowej aktualizacji. Ta funkcja jest spójna na wszystkich platformach, np. między innymi w systemie Windows 11 i w wersji internetowej OneDrive. Oznacza to, że jeśli folder zostanie dodany do zakładek w Eksploratorze plików w systemie Windows 11, będzie on nadal dostępny w ulubionych w interfejsie internetowym OneDrive.

Wyszukiwanie w OneDrive również zostało ulepszone dzięki sztucznej inteligencji, co upraszcza proces identyfikowania znajomych i rodziny na przechowywanych zdjęciach. Ta funkcja zostanie początkowo przetestowana w ograniczonej wersji zapoznawczej dla klientów, która rozpocznie się w tym miesiącu, a publiczna wersja zapoznawcza planowana jest na początek 2024 r.

Wprowadzono także dalsze udoskonalenia w zakresie tworzenia dokumentów w OneDrive wraz ze zbliżającym się wprowadzeniem przycisku „dodaj nowy”. Aktualizacja, której premiera planowana jest na lato przyszłego roku, zawiera listę sugestii szablonów dla różnych dokumentów, takich jak prezentacje, z możliwością podglądu ich po najechaniu myszką lub zainicjowania z pustego obszaru roboczego.

Usługa OneDrive przyspiesza także pod względem szybkości i dostępności, oferując ulepszoną obsługę w trybie offline. Microsoft informuje, że platforma internetowa OneDrive uruchamia się teraz z dwukrotnie większą szybkością niż poprzednio. Funkcje takie jak natychmiastowe sortowanie, lepsze przewijanie i ulepszona obsługa offline są częścią ulepszonej mechaniki platformy. W najbliższej przyszłości użytkownicy mogą spodziewać się obsługi OneDrive w przeglądarce, bez konieczności połączenia z Internetem. Wersja przeglądarkowa będzie teraz obsługiwać także funkcję Files On-Demand, umożliwiając dostęp do plików w trybie offline. Przewiduje się, że te funkcje, wcześniej ograniczone do aplikacji komputerowej OneDrive, pojawią się na początku 2024 r.

Jedną z długo oczekiwanych funkcji, o którą prosili biznesowi użytkownicy OneDrive, jest możliwość otwierania dowolnego dokumentu z Web OneDrive w natywnych aplikacjach komputerowych. Spełniając tę ​​prośbę, Microsoft planuje dodać tę funkcję do grudnia, ułatwiając bezpośrednie otwieranie typów dokumentów typowych w ustawieniach biznesowych, takich jak pliki CAD lub pliki PDF. Ponadto wprowadza nowy widok multimediów, w którym wszystkie zasoby fotograficzne i wideo znajdują się w jednym miejscu.

Aktualizacja OneDrive zostanie wkrótce udostępniona także w sekcji plików Microsoft Teams oraz w komponencie nawigacji po plikach w Outlooku. Microsoft przewiduje dostępność nowego widoku OneDrive w Outlooku już w grudniu.

Ta obszerna i kompleksowa aktualizacja usługi OneDrive ilustruje zaangażowanie firmy Microsoft w uczynienie jej niezawodnym i całościowym rozwiązaniem do zarządzania dokumentami. Rozwiązania takie jak OneDrive i podobne nowoczesne platformy no-code, takie jak AppMaster, dążą i osiągają rewolucjonizację zarządzania dokumentami i aplikacjami w firmach na całym świecie.