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JetBrains 'Writerside'ı Tanıttı: Teknik Dokümantasyona Yeni Bir Yaklaşım

Eki 17, 2023
JetBrains 'Writerside'ı Tanıttı: Teknik Dokümantasyona Yeni Bir Yaklaşım

Saygın yazılım geliştirme şirketi JetBrains, en son ürünü 'Writerside'ı tanıttı. Bu yenilikçi dokümantasyon aracı, teknik yazı alanında yeni nesil ilerleme olarak önerilmektedir. API referanslarının, geliştirici kılavuzlarının, nasıl yapılır kılavuzlarının ve eğitimlerin oluşturulmasını ve yönetimini optimize etmeyi amaçlayan Writerside şu anda Erken Erişim Programına girmiştir. Araç, bağımsız bir uygulama olarak veya JetBrains IDE içerisinde bir eklenti olarak dağıtılabilir.

JetBrains'teki Writerside'ın ürün lideri Anna Gasparyan, aracın konseptinin ardındaki mantığın altını çiziyor. Onun sözleriyle, Writerside ile amacımız, teknik yazarlara uzun süredir geliştiricilerin ayrıcalığı olan araçları kazandırmaktır. Ne yazık ki dokümantasyon çoğu zaman ikinci planda kalıyor ve teknik yazarlar hak ettikleri takdiri veya desteği alamıyorlar. JetBrains, Writerside aracılığıyla geliştiriciler ve yazarlar arasındaki boşluğu doldurmayı ve dokümantasyonu işbirliğine dayalı bir çalışmaya dönüştürmeyi hedefliyor.

Teknoloji yazarlarının Git, otomatik kontrol ve işlem hatları oluşturma gibi geliştiriciye özel araçlara erişmesi halinde Gasparyan, bunun yalnızca üstün nihai sonuçları garanti etmekle kalmayıp aynı zamanda ekibin katkıda bulunması, incelemesi ve belgelerdeki değişiklikleri izlemesi sürecini basitleştireceğine inanıyor. .

Writerside özellikle Markdown ve XML'i destekler ve 100'den fazla entegre testle birlikte gelir. Bu testler, bozuk web bağlantılarını, yanlış özellik değerlerini, eksik kaynakları, benzersiz olmayan kimlikleri ve çok daha fazlasını tespit edecek donanıma sahiptir. Araç aynı zamanda geliştiricilere aracı kendi yazım ve stil kurallarına göre yapılandırma esnekliği de veriyor.

Writerside'ın farklılığı, yaygın dokümantasyon sorunlarına yönelik çözümlerinde yatmaktadır. Geliştiricilere, belgelerinin kullanıcıların önünde nasıl görüneceğini öngörmek için gerçek zamanlı bir önizleme özelliği sunar. Bu, gerektiğinde hızlı değişiklik ve ayarlamalara olanak tanır. Ayrıca, açık veya koyu mod gibi görsel yönlerden, kontrast ve en boy renklerinden canlı veya yumuşak dış görünümlere kadar çeşitli özelleştirme özellikleri sunar.

İlginç bir şekilde Writerside, geliştiricilere içeriğin bazı kısımlarını yeniden kullanma ve bunları tek bir konumdan düzenleme yeteneği sunarak kendisini tek bir gerçek kaynak olarak öne sürüyor. Bu, değişiklik yapılması gerektiğinde her örneği gözden geçirme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Writerside'ın yüksek kaliteli çıktısının temelinde JetBrains'in İngilizce, İspanyolca, Çince ve Almanca da dahil olmak üzere 25'ten fazla küresel dili destekleyen yapay zeka destekli yazım denetleyicisi ve dilbilgisi aracı yer alır.

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