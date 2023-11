JetBrains presenta 'Writerside': un enfoque novedoso para la documentación técnica

JetBrains, la prestigiosa empresa de desarrollo de software, ha presentado su última creación, 'Writerside'. Esta innovadora utilidad de documentación se propone como el avance de próxima generación en el ámbito de la redacción técnica. Con el objetivo de optimizar la creación y gestión de referencias de API, manuales de desarrollador, procedimientos y tutoriales, Writerside ha ingresado actualmente al Programa de acceso anticipado. La herramienta se puede implementar como una aplicación independiente o como un complemento dentro del IDE de JetBrains.

Anna Gasparyan, líder de producto de Writerside en JetBrains, subraya el fundamento detrás de la concepción de la herramienta. En sus palabras, con Writerside nuestra aspiración es dotar a los redactores técnicos de herramientas que han sido prerrogativa de los desarrolladores durante mucho tiempo. Lamentablemente, la documentación suele pasar a un segundo plano y los redactores técnicos no reciben el reconocimiento o el apoyo que merecen. JetBrains, a través de Writerside, pretende cerrar la brecha entre desarrolladores y escritores, convirtiendo la documentación en un ejercicio colaborativo.

Si los redactores de tecnología obtienen acceso a herramientas específicas para desarrolladores, como Git, verificación automática y creación de canalizaciones, Gasparyan cree que no solo garantizaría resultados finales superiores, sino que también simplificaría el proceso para que el equipo contribuya, revise y rastree las modificaciones en la documentación. .

Writerside admite notablemente Markdown y XML y llega con más de 100 pruebas integradas. Estas pruebas están equipadas para identificar enlaces web rotos, valores de atributos incorrectos, recursos faltantes, ID no únicos y mucho más. La herramienta también brinda a los desarrolladores la flexibilidad de configurarla según sus convenciones internas de ortografía y estilo.

El carácter distintivo de Writerside reside en sus soluciones para problemas de documentación frecuentes. Ofrece a los desarrolladores una función de vista previa en tiempo real para visualizar cómo aparecería su documentación ante los usuarios. Esto permite cambios y ajustes rápidos cuando sea necesario. Además, ofrece varias funciones de personalización, que van desde aspectos visuales como modo claro u oscuro, contraste y colores de aspecto, hasta máscaras que pueden ser vívidas o suaves.

Curiosamente, Writerside se presenta como una única fuente de verdad, presentando a los desarrolladores la capacidad de reutilizar partes del contenido y editarlas desde una única ubicación. Esto elimina la necesidad de revisar cada caso cuando se justifican cambios.

La base de la producción de alta calidad de Writerside es la herramienta de corrección ortográfica y gramatical impulsada por IA de JetBrains, que admite más de 25 idiomas globales, incluidos inglés, español, chino y alemán.

