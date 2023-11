JetBrains presenta "Writerside": un nuovo approccio alla documentazione tecnica

JetBrains, la stimata società di sviluppo software, ha presentato la sua ultima creazione, "Writerside". Questa innovativa utilità di documentazione si propone come l'avanzamento di prossima generazione nel campo della scrittura tecnica. Con l'obiettivo di ottimizzare la creazione e la gestione di riferimenti API, manuali per sviluppatori, istruzioni e tutorial, Writerside è attualmente entrato nel programma di accesso anticipato. Lo strumento può essere distribuito come applicazione autonoma o come plug-in all'interno dell'IDE JetBrains.

Anna Gasparyan, product leader per Writerside presso JetBrains, sottolinea la logica alla base della concezione dello strumento. Nelle sue parole, con Writerside, la nostra aspirazione è quella di dotare gli scrittori tecnici di strumenti che sono stati per lungo tempo prerogativa degli sviluppatori. Purtroppo, la documentazione spesso passa in secondo piano e gli autori tecnici non ricevono il riconoscimento o il supporto che meritano. JetBrains, attraverso Writerside, mira a colmare il divario tra sviluppatori e scrittori, trasformando la documentazione in un esercizio collaborativo.

Se gli scrittori tecnologici avessero accesso a strumenti specifici per gli sviluppatori come Git, controllo automatico e creazione di pipeline, Gasparyan ritiene che non solo garantirebbe risultati finali superiori, ma semplificherebbe anche il processo per il team di contribuire, rivedere e tracciare le modifiche nella documentazione. .

Writerside supporta in particolare Markdown e XML e arriva con oltre 100 test integrati. Questi test sono in grado di identificare collegamenti Web interrotti, valori di attributi errati, risorse mancanti, ID non univoci e molto altro. Lo strumento conferisce inoltre agli sviluppatori la flessibilità di configurarlo secondo le loro convenzioni interne di ortografia e stile.

La particolarità di Writerside risiede nelle sue soluzioni per i problemi di documentazione prevalenti. Offre agli sviluppatori una funzionalità di anteprima in tempo reale per immaginare come apparirà la loro documentazione agli utenti. Ciò consente modifiche e aggiustamenti tempestivi laddove necessario. Inoltre, conferisce numerose funzionalità di personalizzazione, che vanno dagli aspetti visivi come la modalità chiara o scura, il contrasto e i colori d'aspetto, alle skin che possono essere vivide o morbide.

È interessante notare che Writerside si presenta come un'unica fonte di verità, offrendo agli sviluppatori la capacità di riutilizzare parti di contenuto e modificarle da un'unica posizione. Ciò elimina la necessità di rivedere ogni istanza in cui le modifiche sono giustificate.

Alla base dell'output di alta qualità di Writerside c'è lo strumento grammaticale e di controllo ortografico basato sull'intelligenza artificiale di JetBrains che supporta oltre 25 lingue globali tra cui inglese, spagnolo, cinese e tedesco.

