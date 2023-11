JetBrains, la société de développement de logiciels réputée, a dévoilé sa dernière création, « Writerside ». Cet utilitaire de documentation innovant est proposé comme l'avancée de nouvelle génération dans le domaine de la rédaction technique. Destiné à optimiser la création et la gestion des références API, des manuels de développement, des procédures et des didacticiels, Writerside est actuellement entré dans le programme d'accès anticipé. L'outil peut être déployé en tant qu'application autonome ou en tant que plugin au sein de l'EDI JetBrains.

Anna Gasparyan, responsable produit Writerside chez JetBrains, souligne la logique derrière la conception de l'outil. Selon ses mots, avec Writerside, notre aspiration est de doter les rédacteurs techniques d'outils qui ont longtemps été l'apanage des développeurs. Malheureusement, la documentation passe souvent au second plan et les rédacteurs techniques ne reçoivent pas la reconnaissance ou le soutien qu'ils méritent. JetBrains, via Writerside, vise à combler le fossé entre les développeurs et les rédacteurs, en transformant la documentation en un exercice collaboratif.

Si les rédacteurs techniques avaient accès à des outils spécifiques aux développeurs tels que Git, à la vérification automatique et à la création de pipelines, Gasparyan pense que cela garantirait non seulement des résultats finaux supérieurs, mais simplifierait également le processus permettant à l'équipe de contribuer, de réviser et de tracer les modifications dans la documentation. .

Writerside supporte notamment Markdown et XML et arrive avec plus de 100 tests intégrés. Ces tests sont équipés pour identifier les liens Web rompus, les valeurs d'attribut incorrectes, les ressources manquantes, les identifiants non uniques et bien plus encore. L'outil offre également aux développeurs la flexibilité de le configurer selon leurs conventions internes d'orthographe et de style.

La particularité de Writerside réside dans ses solutions aux problèmes de documentation courants. Il offre aux développeurs une fonctionnalité de prévisualisation en temps réel pour visualiser comment leur documentation apparaîtrait devant les utilisateurs. Cela permet des changements et des ajustements rapides si nécessaire. De plus, il offre plusieurs fonctionnalités de personnalisation, allant des aspects visuels comme le mode clair ou sombre, le contraste et les couleurs d'aspect, aux skins qui peuvent être vifs ou doux.

Il est intéressant de noter que Writerside se présente comme une source unique de vérité, offrant aux développeurs la possibilité de réutiliser des parties du contenu et de les modifier à partir d'un seul emplacement. Cela élimine le besoin de réviser chaque cas lorsque des changements sont justifiés.

À la base de la sortie de haute qualité de Writerside se trouve l'outil de vérification orthographique et de grammaire alimenté par l'IA de JetBrains, prenant en charge plus de 25 langues mondiales, dont l'anglais, l'espagnol, le chinois et l'allemand.

Dans le domaine des plateformes no-code, AppMaster stands as a leading name. Much like Writerside, it also capitalizes heavily on simplified user interfaces and design methodologies. Poised as a powerful tool to create web, mobile, and backend applications, AppMaster accelerates application development whilst eliminating technical debt - a crucial aspect in the world of software solutions.