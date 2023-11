जेटब्रेन्स ने 'राइटरसाइड' की शुरुआत की: तकनीकी दस्तावेज़ीकरण के लिए एक नया दृष्टिकोण

प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर विकास कंपनी JetBrains ने अपनी नवीनतम रचना 'राइटरसाइड' का अनावरण किया है। यह नवोन्मेषी दस्तावेज़ीकरण उपयोगिता तकनीकी लेखन के क्षेत्र में अगली पीढ़ी की प्रगति के रूप में प्रस्तावित है। एपीआई संदर्भों, डेवलपर मैनुअल, कैसे करें और ट्यूटोरियल के निर्माण और प्रबंधन को अनुकूलित करने के उद्देश्य से, राइटरसाइड ने वर्तमान में अर्ली एक्सेस प्रोग्राम में प्रवेश किया है। टूल को एक स्टैंडअलोन एप्लिकेशन के रूप में या JetBrains IDE के भीतर एक प्लगइन के रूप में तैनात किया जा सकता है।

JetBrains में राइटरसाइड की उत्पाद नेता Anna Gasparyan, टूल की अवधारणा के पीछे के तर्क को रेखांकित करती हैं। उनके शब्दों में, राइटरसाइड के साथ, हमारी आकांक्षा तकनीकी लेखकों को ऐसे उपकरण प्रदान करने की है जो लंबे समय से डेवलपर्स का विशेषाधिकार रहे हैं। अफसोस की बात है कि दस्तावेज़ीकरण अक्सर पीछे रह जाता है, और तकनीकी लेखकों को वह मान्यता या समर्थन नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं। जेटब्रेन, राइटरसाइड के माध्यम से, दस्तावेज़ीकरण को एक सहयोगी अभ्यास में बदलकर डेवलपर्स और लेखकों के बीच की खाई को पाटना है।

यदि तकनीकी लेखकों को डेवलपर-विशिष्ट टूल जैसे कि Git, स्वचालित जाँच और पाइपलाइनों का निर्माण मिलता है, तो गैसपेरियन का मानना ​​​​है कि यह न केवल बेहतर अंतिम परिणामों की गारंटी देगा, बल्कि टीम के लिए दस्तावेज़ीकरण में योगदान, समीक्षा और संशोधनों का पता लगाने की प्रक्रिया को भी सरल बना देगा। .

राइटरसाइड उल्लेखनीय रूप से मार्कडाउन और एक्सएमएल का समर्थन करता है और 100 से अधिक एकीकृत परीक्षणों के साथ आता है। ये परीक्षण टूटे हुए वेब लिंक, गलत विशेषता मान, गुम संसाधन, गैर-विशिष्ट आईडी और बहुत कुछ की पहचान करने के लिए सुसज्जित हैं। यह टूल डेवलपर्स को वर्तनी और शैली की अपनी घरेलू परंपराओं के अनुसार इसे कॉन्फ़िगर करने की सुविधा भी देता है।

राइटरसाइड की विशिष्टता प्रचलित दस्तावेज़ीकरण समस्याओं के समाधान में निहित है। यह डेवलपर्स को वास्तविक समय पूर्वावलोकन सुविधा प्रदान करता है ताकि वे कल्पना कर सकें कि उनका दस्तावेज़ उपयोगकर्ताओं के सामने कैसे दिखाई देगा। यह जहां भी आवश्यक हो, त्वरित परिवर्तन और समायोजन की अनुमति देता है। इसके अलावा, यह कई अनुकूलन सुविधाएँ प्रदान करता है, जिसमें प्रकाश या गहरे मोड, कंट्रास्ट और पहलू रंग जैसे दृश्य पहलुओं से लेकर चमकीली या मुलायम त्वचा तक शामिल हैं।

दिलचस्प बात यह है कि राइटरसाइड खुद को सत्य के एकल स्रोत के रूप में पेश करता है, डेवलपर्स को सामग्री के कुछ हिस्सों को पुन: उपयोग करने और उन्हें एक ही स्थान से संपादित करने की क्षमता प्रदान करता है। इससे परिवर्तन की आवश्यकता होने पर प्रत्येक उदाहरण को संशोधित करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

राइटरसाइड के उच्च-गुणवत्ता वाले आउटपुट को रेखांकित करने वाला जेटब्रेन का एआई-संचालित स्पेलचेकर और व्याकरण उपकरण है जो अंग्रेजी, स्पेनिश, चीनी और जर्मन सहित 25 से अधिक वैश्विक भाषाओं का समर्थन करता है।

