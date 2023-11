طرحت JetBrains لأول مرة "Writerside": نهج جديد للتوثيق الفني

كشفت شركة JetBrains، شركة تطوير البرمجيات المرموقة، عن أحدث ابتكاراتها، "Writerside". تُقترح أداة التوثيق المبتكرة هذه باعتبارها تقدم الجيل التالي في مجال الكتابة الفنية. بهدف تحسين إنشاء وإدارة مراجع واجهة برمجة التطبيقات (API)، وأدلة المطورين، والإرشادات، والبرامج التعليمية، دخلت Writerside حاليًا في برنامج الوصول المبكر. يمكن نشر الأداة كتطبيق مستقل أو كمكون إضافي داخل JetBrains IDE.

تؤكد Anna Gasparyan ، مديرة منتج Writerside في JetBrains، على الأساس المنطقي وراء مفهوم الأداة. على حد تعبيرها، مع Writerside، طموحنا هو تزويد الكتّاب التقنيين بالأدوات التي كانت من اختصاص المطورين لفترة طويلة. لسوء الحظ، غالبًا ما يأخذ التوثيق مقعدًا خلفيًا، ولا يحصل الكتاب التقنيون على التقدير أو الدعم الذي يستحقونه. تهدف JetBrains، من خلال Writerside، إلى سد الفجوة بين المطورين والكتاب، وتحويل التوثيق إلى تمرين تعاوني.

إذا تمكن مؤلفو التكنولوجيا من الوصول إلى أدوات خاصة بالمطورين مثل Git والفحص التلقائي وإنشاء خطوط الأنابيب، يعتقد جاسباريان أن ذلك لن يضمن نتائج نهائية فائقة فحسب، بل سيبسط أيضًا العملية على الفريق للمساهمة في التعديلات ومراجعتها وتتبعها في الوثائق. .

يدعم Writerside بشكل خاص Markdown وXML ويصل مع أكثر من 100 اختبار متكامل. تم تجهيز هذه الاختبارات لتحديد روابط الويب المعطلة وقيم السمات غير الصحيحة والموارد المفقودة والمعرفات غير الفريدة وغير ذلك الكثير. تمنح الأداة أيضًا للمطورين المرونة اللازمة لتكوينها وفقًا لاتفاقياتهم الداخلية الخاصة بالتهجئة والأسلوب.

يكمن تميز Writerside في حلولها لقضايا التوثيق السائدة. فهو يوفر للمطورين ميزة معاينة في الوقت الفعلي لتصور كيفية ظهور وثائقهم أمام المستخدمين. وهذا يسمح بإجراء تغييرات وتعديلات سريعة حيثما كان ذلك ضروريا. علاوة على ذلك، فإنه يوفر العديد من ميزات التخصيص، بدءًا من الجوانب المرئية مثل الوضع الفاتح أو الداكن والتباين وألوان الجوانب، إلى الأسطح التي يمكن أن تكون زاهية أو ناعمة.

ومن المثير للاهتمام أن Writerside يقدم نفسه كمصدر وحيد للحقيقة، حيث يقدم للمطورين القدرة على إعادة توظيف أجزاء من المحتوى وتحريرها من مكان واحد. وهذا يلغي الحاجة إلى مراجعة كل حالة عندما يكون هناك ما يبرر التغييرات.

يدعم الناتج عالي الجودة لـ Writerside أداة المدقق الإملائي والنحوي المدعومة بالذكاء الاصطناعي من JetBrains والتي تدعم أكثر من 25 لغة عالمية بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والصينية والألمانية.

