JetBrains 首次推出“Writerside”：技术文档的新颖方法

受人尊敬的软件开发公司 JetBrains 推出了其最新产品“Writerside”。这种创新的文档实用程序被认为是技术写作领域的下一代进步。 Writerside 旨在优化 API 参考、开发人员手册、操作方法和教程的创建和管理,目前已进入抢先体验计划。该工具可以作为独立应用程序部署,也可以作为 JetBrains IDE 中的插件部署。

JetBrains Writerside 产品负责人Anna Gasparyan强调了该工具概念背后的基本原理。用她的话说,通过 Writerside,我们的愿望是为技术作家提供长期以来一直是开发人员特权的工具。遗憾的是,文档常常处于次要地位,技术作家没有得到他们应有的认可或支持。 JetBrains 通过 Writerside 旨在弥合开发人员和编写人员之间的差距,将文档转变为协作活动。

Gasparyan 认为,如果技术作者能够使用 Git、自动检查和构建管道等开发人员专用工具,这不仅可以保证卓越的最终结果,还可以简化团队贡献、审查和跟踪文档修改的流程。

Writerside 特别支持 Markdown 和 XML,并进行了 100 多个集成测试。这些测试可以识别损坏的 Web 链接、不正确的属性值、丢失的资源、非唯一的 ID 等等。该工具还赋予开发人员根据其内部拼写和风格约定进行配置的灵活性。

Writerside 的独特之处在于它针对常见文档问题的解决方案。它为开发人员提供了实时预览功能,以设想他们的文档将如何出现在用户面前。这样可以在必要时进行迅速的更改和调整。此外,它还提供了多种自定义功能,从视觉方面(如浅色或深色模式、对比度和外观颜色)到鲜艳或柔和的皮肤。

有趣的是,Writerside 将自己定位为单一事实来源,为开发人员提供了重新利用部分内容并从单一位置对其进行编辑的能力。这样就无需在需要更改时修改每个实例。

JetBrains 的人工智能拼写检查和语法工具为 Writerside 的高质量输出提供了支撑,支持超过 25 种全球语言,包括英语、西班牙语、中文和德语。

