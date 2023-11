JetBrains が「Writerside」をデビュー: 技術文書への新しいアプローチ

評判の高いソフトウェア開発会社である JetBrains は、最新作「Writerside」を発表しました。この革新的なドキュメント ユーティリティは、テクニカル ライティングの分野における次世代の進歩として提案されています。 API リファレンス、開発者マニュアル、ハウツー、チュートリアルの作成と管理を最適化することを目的として、Writerside は現在早期アクセス プログラムに参加しています。このツールは、スタンドアロン アプリケーションとして、または JetBrains IDE 内のプラグインとしてデプロイできます。

JetBrains の Writerside プロダクト リーダーであるAnna Gasparyanは、このツールの構想の背後にある理論的根拠を強調します。彼女の言葉を借りれば、「Writerside では、私たちの目標は、長い間開発者の特権であったツールをテクニカル ライターに与えることです。」残念なことに、ドキュメントは後回しにされることが多く、テクニカル ライターはそれにふさわしい評価やサポートを受けられません。 JetBrains は Writerside を通じて、開発者とライターの間の溝を埋め、ドキュメントを共同作業に変えることを目指しています。

技術ライターが Git、自動チェック、パイプラインの構築などの開発者固有のツールにアクセスできれば、優れた最終結果が保証されるだけでなく、チームがドキュメントに投稿、レビュー、変更を追跡するプロセスが簡素化されるとガスパリアン氏は考えています。 。

Writerside は特に Markdown と XML をサポートしており、100 を超える統合テストが付属しています。これらのテストは、壊れた Web リンク、不正な属性値、欠落しているリソース、一意でない ID などを識別するために装備されています。このツールは、開発者に、スペルとスタイルの社内規則に従ってツールを構成する柔軟性を与えます。

Writerside の特徴は、ドキュメントに関する一般的な問題に対するソリューションにあります。開発者は、ドキュメントがユーザーの前にどのように表示されるかを想像できるリアルタイム プレビュー機能を提供します。これにより、必要に応じて迅速な変更や調整が可能になります。さらに、ライトモードまたはダークモード、コントラスト、アスペクトカラーなどの視覚的な側面から、鮮やかまたはソフトなスキンに至るまで、いくつかのカスタマイズ機能が提供されます。

興味深いことに、Writerside は自らを単一の真実の情報源であると宣伝し、コンテンツの一部を再利用し、単一の場所から編集できる機能を開発者に提供します。これにより、変更が必要になったときにすべてのインスタンスを修正する必要がなくなります。

Writerside の高品質な出力を支えているのは、英語、スペイン語、中国語、ドイツ語を含む 25 以上の世界言語をサポートする JetBrains の AI を活用したスペルチェッカーおよび文法ツールです。

