JetBrains บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับการยกย่อง ได้เปิดตัวผลงานล่าสุด 'Writerside' ยูทิลิตี้เอกสารที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ได้รับการเสนอให้เป็นความก้าวหน้ารุ่นต่อไปในขอบเขตของการเขียนทางเทคนิค มุ่งเป้าไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างและการจัดการการอ้างอิง API คู่มือนักพัฒนา วิธีการ และบทช่วยสอน ปัจจุบัน Writerside ได้เข้าสู่โปรแกรมการเข้าถึงระหว่างการพัฒนา เครื่องมือนี้สามารถปรับใช้เป็นแอปพลิเคชันแบบสแตนด์อโลนหรือเป็นปลั๊กอินภายใน JetBrains IDE

Anna Gasparyan ผู้นำผลิตภัณฑ์ของ Writerside ที่ JetBrains เน้นย้ำถึงเหตุผลเบื้องหลังแนวคิดของเครื่องมือนี้ ตามคำพูดของเธอ "With Writerside" ความปรารถนาของเราคือการมอบเครื่องมือที่เป็นสิทธิพิเศษของนักพัฒนามาเป็นเวลานานให้กับนักเขียนทางเทคนิค น่าเสียดายที่เอกสารมักไม่ค่อยมีประโยชน์ และนักเขียนด้านเทคนิคไม่ได้รับการยอมรับหรือการสนับสนุนที่พวกเขาสมควรได้รับ JetBrains ผ่าน Writerside มุ่งหวังที่จะเชื่อมช่องว่างระหว่างนักพัฒนาและนักเขียน โดยเปลี่ยนเอกสารเป็นแบบฝึกหัดการทำงานร่วมกัน

หากนักเขียนด้านเทคนิคสามารถเข้าถึงเครื่องมือเฉพาะสำหรับนักพัฒนา เช่น Git การตรวจสอบอัตโนมัติ และสร้างไปป์ไลน์ Gasparyan เชื่อว่าไม่เพียงแต่รับประกันผลลัพธ์สุดท้ายที่เหนือกว่า แต่ยังทำให้กระบวนการง่ายขึ้นสำหรับทีมในการสนับสนุน ตรวจสอบ และติดตามการแก้ไขในเอกสารประกอบ .

Writerside รองรับ Markdown และ XML เป็นพิเศษและมีการทดสอบแบบรวมมากกว่า 100 รายการ การทดสอบเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อระบุลิงก์เว็บที่ใช้งานไม่ได้ ค่าแอตทริบิวต์ที่ไม่ถูกต้อง ทรัพยากรที่ขาดหายไป รหัสที่ไม่ซ้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย เครื่องมือนี้ยังมอบความยืดหยุ่นให้กับนักพัฒนาในการกำหนดค่าตามรูปแบบการสะกดและสไตล์ภายในองค์กร

ความโดดเด่นของ Writerside อยู่ที่โซลูชันสำหรับปัญหาด้านเอกสารที่แพร่หลาย ช่วยให้นักพัฒนามีคุณลักษณะแสดงตัวอย่างแบบเรียลไทม์เพื่อให้เห็นภาพว่าเอกสารของพวกเขาจะปรากฏต่อหน้าผู้ใช้อย่างไร ช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนได้ทันทีเมื่อจำเป็น นอกจากนี้ มันยังมอบคุณสมบัติการปรับแต่งหลายอย่าง ตั้งแต่ด้านการมองเห็น เช่น โหมดแสงหรือความมืด คอนทราสต์และสีด้าน ไปจนถึงสกินที่สดใสหรือนุ่มนวล

สิ่งที่น่าสนใจคือ Writerside นำเสนอตัวเองว่าเป็นแหล่งความจริงแหล่งเดียว โดยนำเสนอนักพัฒนาที่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางส่วนและแก้ไขได้จากที่เดียว ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการแก้ไขทุกกรณีเมื่อรับประกันการเปลี่ยนแปลง

การสนับสนุนผลลัพธ์คุณภาพสูงของ Writerside คือเครื่องมือตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ JetBrains ซึ่งรองรับภาษาทั่วโลกมากกว่า 25 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ สเปน จีน และเยอรมัน

ในเวทีของแพลตฟอร์ม no-code AppMaster stands as a leading name. Much like Writerside, it also capitalizes heavily on simplified user interfaces and design methodologies. Poised as a powerful tool to create web, mobile, and backend applications, AppMaster accelerates application development whilst eliminating technical debt - a crucial aspect in the world of software solutions.