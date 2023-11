JetBrains ra mắt 'Writerside': Một cách tiếp cận mới đối với tài liệu kỹ thuật

JetBrains, công ty phát triển phần mềm có uy tín, đã tiết lộ sản phẩm mới nhất của mình, 'Writerside'. Tiện ích tài liệu sáng tạo này được đề xuất là tiến bộ thế hệ tiếp theo trong lĩnh vực viết kỹ thuật. Nhằm mục đích tối ưu hóa việc tạo và quản lý các tài liệu tham khảo API, hướng dẫn dành cho nhà phát triển, cách thực hiện và hướng dẫn, Writerside hiện đã tham gia Chương trình truy cập sớm. Công cụ này có thể được triển khai dưới dạng một ứng dụng độc lập hoặc dưới dạng plugin trong JetBrains IDE.

Anna Gasparyan, người đứng đầu sản phẩm của Writerside tại JetBrains, nhấn mạnh lý do căn bản đằng sau quan niệm của công cụ này. Theo lời của cô ấy, Với Writerside, khát vọng của chúng tôi là trao cho những người viết kỹ thuật những công cụ vốn là đặc quyền của các nhà phát triển trong một thời gian dài. Đáng tiếc là tài liệu thường bị xếp sau và những người viết kỹ thuật không nhận được sự công nhận hoặc hỗ trợ mà họ xứng đáng có được. JetBrains, thông qua Writerside, nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách giữa nhà phát triển và người viết, biến tài liệu thành một hoạt động hợp tác.

Nếu người viết công nghệ có quyền truy cập vào các công cụ dành riêng cho nhà phát triển như Git, kiểm tra tự động và xây dựng quy trình, Gasparyan tin rằng điều đó sẽ không chỉ đảm bảo kết quả cuối cùng vượt trội mà còn đơn giản hóa quy trình để nhóm đóng góp, đánh giá và theo dõi các sửa đổi trong tài liệu .

Writerside đặc biệt hỗ trợ Markdown và XML, đồng thời có hơn 100 bài kiểm tra tích hợp. Các thử nghiệm này được trang bị để xác định các liên kết web bị hỏng, giá trị thuộc tính không chính xác, tài nguyên bị thiếu, ID không phải là duy nhất, v.v. Công cụ này cũng mang lại cho các nhà phát triển sự linh hoạt trong việc định cấu hình nó theo quy ước nội bộ về chính tả và văn phong của họ.

Sự khác biệt của Writerside nằm ở các giải pháp cho các vấn đề tài liệu phổ biến. Nó cung cấp cho các nhà phát triển tính năng xem trước theo thời gian thực để hình dung tài liệu của họ sẽ xuất hiện như thế nào trước người dùng. Điều này cho phép thay đổi và điều chỉnh kịp thời khi cần thiết. Hơn nữa, nó cung cấp một số tính năng tùy chỉnh, từ các khía cạnh trực quan như chế độ sáng hoặc tối, độ tương phản và màu sắc, cho đến giao diện có thể sống động hoặc mềm mại.

Điều thú vị là, Writerside tự quảng cáo mình là một nguồn thông tin đáng tin cậy duy nhất, cung cấp cho các nhà phát triển khả năng tái sử dụng các phần nội dung và chỉnh sửa chúng từ một vị trí duy nhất. Điều này giúp loại bỏ sự cần thiết phải sửa đổi mọi trường hợp khi có thay đổi cần thiết.

Nền tảng của đầu ra chất lượng cao của Writerside là công cụ ngữ pháp và kiểm tra chính tả được hỗ trợ bởi AI của JetBrains hỗ trợ hơn 25 ngôn ngữ toàn cầu bao gồm tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung và tiếng Đức.

