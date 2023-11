JetBrains Debut 'Writerside': Pendekatan Baru terhadap Dokumentasi Teknis

JetBrains, perusahaan pengembangan perangkat lunak terkemuka, telah meluncurkan kreasi terbarunya, 'Writerside'. Utilitas dokumentasi inovatif ini diusulkan sebagai kemajuan generasi berikutnya dalam domain penulisan teknis. Ditujukan untuk mengoptimalkan pembuatan dan pengelolaan referensi API, manual pengembang, cara kerja, dan tutorial, Writerside saat ini telah memasuki Program Akses Awal. Alat ini dapat digunakan sebagai aplikasi mandiri atau sebagai plugin dalam JetBrains IDE.

Anna Gasparyan, pemimpin produk Writerside di JetBrains, menggarisbawahi alasan di balik konsep alat ini. Dalam kata-katanya, Dengan Writerside, aspirasi kami adalah memberikan para penulis teknis alat-alat yang telah menjadi hak prerogatif pengembang sejak lama. Sayangnya, dokumentasi sering kali dikesampingkan, dan penulis teknis tidak menerima pengakuan atau dukungan yang layak mereka dapatkan. JetBrains, melalui Writerside, bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara pengembang dan penulis, mengubah dokumentasi menjadi latihan kolaboratif.

Jika penulis teknologi mendapatkan akses ke alat khusus pengembang seperti Git, pemeriksaan otomatis, dan membangun saluran pipa, Gasparyan yakin hal ini tidak hanya akan menjamin hasil akhir yang unggul tetapi juga menyederhanakan proses bagi tim untuk berkontribusi, meninjau, dan melacak modifikasi dalam dokumentasi. .

Writerside terutama mendukung Markdown dan XML dan hadir dengan lebih dari 100 pengujian terintegrasi. Tes ini dilengkapi untuk mengidentifikasi tautan web yang rusak, nilai atribut yang salah, sumber daya yang hilang, ID yang tidak unik, dan masih banyak lagi. Alat ini juga memberikan fleksibilitas kepada pengembang untuk mengonfigurasinya sesuai dengan konvensi ejaan dan gaya internal mereka.

Keunikan Writerside terletak pada solusinya untuk masalah dokumentasi yang umum terjadi. Ini menawarkan pengembang fitur pratinjau waktu nyata untuk membayangkan bagaimana dokumentasi mereka akan muncul di hadapan pengguna. Hal ini memungkinkan perubahan dan penyesuaian segera bila diperlukan. Selain itu, ia memberikan beberapa fitur penyesuaian, mulai dari aspek visual seperti mode terang atau gelap, kontras dan aspek warna, hingga kulit yang cerah atau lembut.

Menariknya, Writerside menempatkan dirinya sebagai satu sumber kebenaran, memberikan pengembang kemampuan untuk menggunakan kembali bagian-bagian konten dan mengeditnya dari satu lokasi. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk merevisi setiap contoh ketika perubahan diperlukan.

Yang mendasari keluaran Writerside yang berkualitas tinggi adalah alat pemeriksa ejaan dan tata bahasa JetBrains yang didukung AI yang mendukung lebih dari 25 bahasa global termasuk Inggris, Spanyol, Cina, dan Jerman.

