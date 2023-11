JetBrains introduceert 'Writerside': een nieuwe benadering van technische documentatie

JetBrains, het gewaardeerde softwareontwikkelingsbedrijf, heeft zijn nieuwste creatie 'Writerside' onthuld. Dit innovatieve documentatiehulpprogramma wordt voorgesteld als de volgende generatie vooruitgang op het gebied van technisch schrijven. Gericht op het optimaliseren van de creatie en het beheer van API-referenties, handleidingen voor ontwikkelaars, how-to's en tutorials, heeft Writerside momenteel het Early Access Program ingevoerd. De tool kan worden ingezet als een standalone applicatie of als plug-in binnen de JetBrains IDE.

Anna Gasparyan, de productleider voor Writerside bij JetBrains, onderstreept de grondgedachte achter het concept van de tool. In haar woorden: Met Writerside streven we ernaar om technische schrijvers te voorzien van tools die al lange tijd het voorrecht van de ontwikkelaars zijn. Helaas komt documentatie vaak op de achtergrond en krijgen technische schrijvers niet de erkenning of steun die ze verdienen. JetBrains wil via Writerside de kloof tussen ontwikkelaars en schrijvers overbruggen, door van documentatie een gezamenlijke oefening te maken.

Als techschrijvers toegang krijgen tot ontwikkelaarsspecifieke tools zoals Git, automatische controle en pijpleidingen bouwen, gelooft Gasparyan dat dit niet alleen superieure eindresultaten zou garanderen, maar ook het proces voor het team zou vereenvoudigen om wijzigingen in de documentatie bij te dragen, te beoordelen en te traceren. .

Writerside ondersteunt met name Markdown en XML en wordt geleverd met meer dan 100 geïntegreerde tests. Deze tests zijn uitgerust om verbroken weblinks, onjuiste attribuutwaarden, ontbrekende bronnen, niet-unieke ID's en nog veel meer te identificeren. De tool biedt ontwikkelaars ook de flexibiliteit om deze te configureren volgens hun interne spelling- en stijlconventies.

Het onderscheidende vermogen van Writerside ligt in de oplossingen voor veelvoorkomende documentatieproblemen. Het biedt ontwikkelaars een realtime preview-functie om zich voor te stellen hoe hun documentatie er voor gebruikers uit zou zien. Hierdoor zijn veranderingen en aanpassingen waar nodig snel mogelijk. Bovendien biedt het verschillende aanpassingsfuncties, variërend van visuele aspecten zoals de lichte of donkere modus, contrast en aspectkleuren, tot skins die levendig of zacht kunnen zijn.

Interessant genoeg profileert Writerside zichzelf als één enkele bron van waarheid, waardoor ontwikkelaars de mogelijkheid krijgen om delen van de inhoud opnieuw te gebruiken en deze vanaf één enkele locatie te bewerken. Dit elimineert de noodzaak om elke instantie te herzien wanneer wijzigingen gerechtvaardigd zijn.

De hoogwaardige output van Writerside wordt ondersteund door de AI-aangedreven spellingcontrole- en grammaticatool van JetBrains die meer dan 25 mondiale talen ondersteunt, waaronder Engels, Spaans, Chinees en Duits.

In de arena van no-code platforms AppMaster stands as a leading name. Much like Writerside, it also capitalizes heavily on simplified user interfaces and design methodologies. Poised as a powerful tool to create web, mobile, and backend applications, AppMaster accelerates application development whilst eliminating technical debt - a crucial aspect in the world of software solutions.