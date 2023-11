JetBrains estreia 'Writerside': uma nova abordagem para documentação técnica

JetBrains, a estimada empresa de desenvolvimento de software, revelou sua mais recente criação, ‘Writerside’. Este utilitário de documentação inovador é proposto como o avanço da próxima geração no domínio da redação técnica. Com o objetivo de otimizar a criação e gerenciamento de referências de API, manuais de desenvolvedores, instruções e tutoriais, o Writerside entrou atualmente no Programa de Acesso Antecipado. A ferramenta pode ser implantada como um aplicativo independente ou como um plug-in no JetBrains IDE.

Anna Gasparyan, líder de produto Writerside da JetBrains, sublinha a lógica por trás da concepção da ferramenta. Nas palavras dela, com o Writerside, nossa aspiração é dotar os redatores técnicos de ferramentas que têm sido prerrogativa dos desenvolvedores há muito tempo. Lamentavelmente, a documentação muitas vezes fica em segundo plano e os redatores técnicos não recebem o reconhecimento ou o apoio que merecem. JetBrains, por meio do Writerside, visa preencher a lacuna entre desenvolvedores e redatores, transformando a documentação em um exercício colaborativo.

Se os redatores de tecnologia obtiverem acesso a ferramentas específicas para desenvolvedores, como Git, verificação automática e construção de pipelines, Gasparyan acredita que isso não apenas garantiria resultados finais superiores, mas também simplificaria o processo para a equipe contribuir, revisar e rastrear modificações na documentação. .

Writerside oferece suporte notável a Markdown e XML e chega com mais de 100 testes integrados. Esses testes são equipados para identificar links quebrados, valores de atributos incorretos, recursos ausentes, IDs não exclusivos e muito mais. A ferramenta também confere aos desenvolvedores a flexibilidade de configurá-la de acordo com suas convenções internas de ortografia e estilo.

A distinção do Writerside reside em suas soluções para problemas de documentação predominantes. Ele oferece aos desenvolvedores um recurso de visualização em tempo real para visualizar como sua documentação apareceria diante dos usuários. Isso permite alterações e ajustes imediatos sempre que necessário. Além disso, confere diversos recursos de personalização, que vão desde aspectos visuais como modo claro ou escuro, contraste e cores de aspecto, até skins que podem ser vivas ou suaves.

Curiosamente, o Writerside se apresenta como uma fonte única de verdade, apresentando aos desenvolvedores a capacidade de redirecionar partes do conteúdo e editá-las em um único local. Isso elimina a necessidade de revisar todas as instâncias quando as alterações são necessárias.

Apoiando a produção de alta qualidade do Writerside está o corretor ortográfico e a ferramenta gramatical com tecnologia de IA da JetBrains, com suporte para mais de 25 idiomas globais, incluindo inglês, espanhol, chinês e alemão.

