JetBrains, 'Writerside' 출시: 기술 문서에 대한 새로운 접근 방식

존경받는 소프트웨어 개발 회사인 JetBrains가 최신작 'Writerside'를 공개했습니다. 이 혁신적인 문서 유틸리티는 기술 문서 작성 분야의 차세대 발전으로 제안되었습니다. API 참조, 개발자 매뉴얼, 방법 및 튜토리얼의 생성 및 관리를 최적화하는 것을 목표로 하는 Writerside는 현재 Early Access 프로그램에 참여했습니다. 이 도구는 독립형 애플리케이션으로 배포하거나 JetBrains IDE 내 플러그인으로 배포할 수 있습니다.

JetBrains의 Writerside 제품 리더인 Anna Gasparyan 은 도구 개념의 근거를 강조합니다. 그녀의 말에 따르면, Writerside를 통해 우리의 목표는 오랫동안 개발자의 특권이었던 도구를 기술 작가에게 부여하는 것입니다. 안타깝게도 문서 작성은 뒷전으로 밀려나는 경우가 많으며 기술 작성자는 마땅히 받아야 할 인정이나 지원을 받지 못합니다. JetBrains는 Writerside를 통해 개발자와 작가 간의 격차를 해소하고 문서를 공동 작업으로 전환하는 것을 목표로 합니다.

기술 작성자가 Git, 자동 검사, 파이프라인 구축과 같은 개발자별 도구에 액세스할 수 있게 되면 우수한 최종 결과가 보장될 뿐만 아니라 팀이 문서 수정 사항을 기여, 검토 및 추적하는 프로세스도 단순화될 것이라고 Gasparyan은 믿습니다. .

Writerside는 특히 Markdown과 XML을 지원하며 100개 이상의 통합 테스트를 제공합니다. 이러한 테스트는 끊어진 웹 링크, 잘못된 속성 값, 누락된 리소스, 고유하지 않은 ID 등을 식별하는 데 사용됩니다. 또한 이 도구는 개발자에게 사내 철자법 및 스타일 규칙에 따라 구성할 수 있는 유연성을 제공합니다.

Writerside의 차별성은 일반적인 문서 문제에 대한 솔루션에 있습니다. 이는 개발자에게 문서가 사용자에게 어떻게 나타날지 구상할 수 있는 실시간 미리보기 기능을 제공합니다. 이를 통해 필요할 때마다 즉각적인 변경과 조정이 가능합니다. 또한 밝거나 어두운 모드, 대비 및 색상 측면과 같은 시각적 측면부터 선명하거나 부드러운 스킨에 이르기까지 다양한 사용자 정의 기능을 제공합니다.

흥미롭게도 Writerside는 개발자에게 콘텐츠의 일부를 재활용하고 단일 위치에서 편집할 수 있는 기능을 제공하는 단일 진실 소스로 홍보합니다. 이렇게 하면 변경 사항이 필요한 경우 모든 인스턴스를 수정할 필요가 없습니다.

Writerside의 고품질 결과물을 뒷받침하는 것은 영어, 스페인어, 중국어, 독일어를 포함한 25개 이상의 글로벌 언어를 지원하는 JetBrains의 AI 기반 맞춤법 검사기 및 문법 도구입니다.

