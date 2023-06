Java Geliştirme Kiti (JDK) 21, 8 Haziran itibarıyla ilk yavaşlama aşamasına ulaştı. Artık özellik seti sonlandırıldığına göre, bir bileşen kesim yapamayacak: Shenandoah çöp toplayıcı için deneysel bir geliştirme olan nesiller arası Shenandoah ( GC).

19 Eylül'de piyasaya sürülecek olan JDK 21 için JDK Enhancement Proposal (JEP) sayfası, şimdi resmi özellik setinin 16'dan 15'e düşürülmesini öneriyor. Jenerasyonel Shenandoah özelliği, hazır olmaması nedeniyle kaldırılıyor. Nesiller boyu Shenandoah için JEP'in yazarı olan Amazon'dan Roman Kennke, Oracle tarafından belirtildiği gibi hazırlandığında gelecekteki bir JDK sürümü için değerlendirmeyi planlayarak bu özelliği JDK 21 veya Java 21'den kaldırmayı seçti. standart Java'nın gelişimini denetleyen varlık.

Generational Shenandoah, sürdürülebilir iş hacmini, yük artışı direncini ve bellek kullanımını geliştirmek için deneysel nesil toplama yetenekleri ekleyerek Shenandoah çöp toplayıcısını geliştirmeyi hedefliyor. Teklifin hedefleri arasında, nesiller arası olmayan Shenandoah'ı etkilemeyen deneysel bir nesil modu sunmak ve sonunda bu modu gelecekteki sürümlerde varsayılan yapmak yer alıyor. Ek hedefler, düşük GC duraklamalarından ödün vermeden sürekli bellek ayak izini azaltmayı, CPU ve güç tüketimini düşürmeyi, yüksek verimi korumayı ve tahsis artışları sırasında dejenere ve tam koleksiyonlara maruz kalma olasılığını en aza indirmeyi kapsar. Kuşak olmayan Shenandoah etkilenmeden kalacaktır.

14 Haziran'a kadar incelemeye tabi olan bu önerilen kaldırma, yalnızca onu destekleyen OpenJDK yapılarındaki Shenandoah GC kullanıcılarını etkiler. G1 GC, Z Çöp Toplayıcı (ZGC) veya diğer çağdaş çöp toplayıcılar üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Ayrıca Oracle OpenJDK ve Oracle JDK gibi G1 GC ve ZGC kullanan Java dağıtımlarını da etkilemez. Yapılandırılmış eşzamanlılığın önizlemesi gibi diğer özellikleri içeren JDK 21, Java'nın uzun vadeli destek (LTS) sürümü olacak ve birkaç yıl destek sağlayacak. Son LTS sürümü olan JDK 17, Eylül 2021'de piyasaya sürüldü. JDK sürümleri altı ayda bir, LTS sürümleri ise iki yılda bir yayınlanıyor. Aradaki özellik yayınları yalnızca altı aylık bir destek süresi alır; en son örnek Mart ayında yayınlanan JDK 20'dir.

