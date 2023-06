O Java Development Kit (JDK) 21 atingiu seu estágio inicial de rampdown em 8 de junho. Agora que o conjunto de recursos foi finalizado, um componente não fará parte do corte: o Shenandoah geracional, que é um aprimoramento experimental para o coletor de lixo Shenandoah (GC).

A página da JDK Enhancement Proposal (JEP) para o JDK 21, definida para um lançamento de produção em 19 de setembro, agora recomenda a redução do conjunto oficial de recursos de 16 para 15. A funcionalidade geracional Shenandoah está a ser removida devido à sua falta de prontidão. Roman Kennke da Amazon, o autor do JEP para o Shenandoah geracional, optou por eliminar a funcionalidade do JDK 21, ou Java 21, com o plano de a avaliar para uma futura versão do JDK quando estiver preparada, tal como declarado pela Oracle, a entidade que supervisiona o desenvolvimento do Java padrão.

O Generational Shenandoah visa melhorar o colector de lixo Shenandoah, acrescentando capacidades experimentais de recolha geracional para melhorar o rendimento sustentável, a resistência a picos de carga e a utilização da memória. Os objetivos da proposta incluem oferecer um modo geracional experimental que não afeta o Shenandoah não geracional e, eventualmente, tornar esse modo o padrão em versões futuras. Objetivos adicionais englobam a redução da pegada de memória sustentada sem sacrificar as baixas pausas do GC, diminuindo o consumo de CPU e energia, mantendo alta taxa de transferência e minimizando a possibilidade de incorrer em coleções degeneradas e completas durante picos de alocação. O Shenandoah não geracional não será afectado.

Esta proposta de remoção, sujeita a revisão até 14 de Junho, apenas afecta os utilizadores do Shenandoah GC nas versões do OpenJDK que o suportam. Ela não tem nenhum impacto no G1 GC, Z Garbage Collector (ZGC), ou outros garbage collectors contemporâneos. Também não afeta as distribuições Java que utilizam o G1 GC e o ZGC, como o Oracle OpenJDK e o Oracle JDK. O JDK 21, que inclui outros recursos como uma prévia da concorrência estruturada, está programado para ser uma versão de suporte de longo prazo (LTS) do Java, fornecendo vários anos de suporte. A última versão LTS, JDK 17, foi lançada em setembro de 2021. As versões do JDK ocorrem a cada seis meses, com as versões LTS ocorrendo a cada dois anos. As versões de funcionalidades intermédias recebem apenas um período de suporte de seis meses, sendo o JDK 20 o exemplo mais recente, publicado em Março.

