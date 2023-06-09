截至6月8日，Java开发工具包（JDK）21已经达到了其最初的夯实阶段。现在，功能集已经敲定，有一个组件将不会被裁减：一代Shenandoah，这是Shenandoah垃圾收集器（GC）的一个实验性增强。

JDK 21的JDK增强建议（JEP）页面将于9月19日发布，现在建议将官方功能集从16个减少到15个。世代的Shenandoah功能由于其不成熟而被删除。亚马逊的Roman Kennke是生成性Shenandoah的JEP的作者，他选择从JDK 21（即Java 21）中删除该功能，计划在未来的JDK版本准备好后对其进行评估，正如监督标准Java开发的实体Oracle所说。

世代Shenandoah旨在通过增加实验性的世代收集功能来改进Shenandoah垃圾收集器，以提高可持续的吞吐量、负载峰值的弹性和内存利用率。该提案的目标包括提供一个实验性的生成模式，不影响非生成的Shenandoah，并最终使这种模式成为未来版本的默认模式。其他目标包括在不牺牲低GC暂停的情况下减少持续的内存占用，降低CPU和功耗，保持高吞吐量，以及在分配高峰期尽量减少产生退化和完整集合的可能性。非生成的Shenandoah将保持不受影响。

这项拟议的删除，需要在6月14日之前进行审查，只影响到支持Shenandoah GC的OpenJDK构建中的用户。它对G1 GC、Z Garbage Collector（ZGC）或其他当代垃圾收集器没有任何影响。它也不影响利用G1 GC和ZGC的Java发行版，如OracleOpenJDK和OracleJDK。JDK 21包括其他功能，如结构化并发的预览，它被定为Java的一个长期支持（LTS）版本，提供多年的支持。上一个LTS版本，即JDK 17，是在2021年9月推出的。JDK每六个月发布一次，而LTS每两年发布一次。中间的功能发布只获得六个月的支持期，JDK 20是最近的例子，它在3月发布。

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