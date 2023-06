Java Development Kit (JDK) 21 osiągnął swój początkowy etap rampdown 8 czerwca. Teraz, gdy zestaw funkcji został sfinalizowany, jeden komponent nie zostanie uwzględniony: generational Shenandoah, który jest eksperymentalnym ulepszeniem dla Shenandoah garbage collector (GC).

Strona JDK Enhancement Proposal (JEP) dla JDK 21, której wydanie produkcyjne zaplanowano na 19 września, zaleca teraz zmniejszenie oficjalnego zestawu funkcji z 16 do 15. Generacyjna funkcja Shenandoah jest usuwana ze względu na jej niegotowość. Roman Kennke z Amazon, autor JEP dla pokoleniowego Shenandoah, zdecydował się wyeliminować tę funkcję z JDK 21 lub Java 21, z planem oceny jej w przyszłym wydaniu JDK, gdy zostanie ono przygotowane, zgodnie z oświadczeniem Oracle, podmiotu nadzorującego rozwój standardowej Javy.

Generational Shenandoah ma na celu ulepszenie garbage collectora Shenandoah poprzez dodanie eksperymentalnych możliwości generacyjnego zbierania danych w celu zwiększenia zrównoważonej przepustowości, odporności na skoki obciążenia i wykorzystania pamięci. Cele propozycji obejmują zaoferowanie eksperymentalnego trybu generacyjnego, który nie ma wpływu na niegeneracyjne Shenandoah i ostatecznie uczynienie tego trybu domyślnym w przyszłych wydaniach. Dodatkowe cele obejmują zmniejszenie trwałego śladu pamięci bez poświęcania niskich przerw GC, obniżenie zużycia procesora i energii, utrzymanie wysokiej przepustowości i zminimalizowanie możliwości wystąpienia zdegenerowanych i pełnych kolekcji podczas skoków alokacji. Niegeneracyjne Shenandoah pozostanie bez zmian.

To proponowane usunięcie, podlegające przeglądowi do 14 czerwca, ma wpływ tylko na użytkowników Shenandoah GC w kompilacjach OpenJDK, które go obsługują. Nie ma to żadnego wpływu na G1 GC, Z Garbage Collector (ZGC) ani inne współczesne garbage collectory. Nie ma również wpływu na dystrybucje Java, które wykorzystują G1 GC i ZGC, takie jak Oracle OpenJDK i Oracle JDK. JDK 21, który zawiera inne funkcje, takie jak podgląd strukturalnej współbieżności, ma być wydaniem Java z długoterminowym wsparciem (LTS), zapewniającym wieloletnie wsparcie. Ostatnia wersja LTS, JDK 17, została wydana we wrześniu 2021 roku. Wydania JDK pojawiają się co sześć miesięcy, a wydania LTS co dwa lata. Wydania funkcji pomiędzy nimi otrzymują tylko sześciomiesięczny okres wsparcia, a najnowszym przykładem jest JDK 20, który został opublikowany w marcu.

